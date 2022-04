Dan Petrescu, făcut praf! Mihai Stoica i-a dezvăluit salariul şi a dat verdictul: „Se face de râs” VIDEO

În 2009, Dan Petrescu şi Mihai Stoica au câştigat titlul cu Unirea Urziceni, producând un adevărat miracol fotbalistic în România. Astăzi, la 13 ani distanţă, ei produc un scandal monstru, într-un moment în care antrenorul de 54 de ani se află la CFR Cluj, iar managerul de 57 de ani, la FCSB.

„Adevărul“ a scris aici, săptămâna trecută, despre modul grosolan în care Stoica l-a batjocorit pe Petrescu, la Orange Sport. De aici, a venit o reacţie scurtă din partea lui Dan Petrescu, fără ca acesta să pomenească numele rivalului său: „Unora le-am dat salarii, le-am dat să mănânce, iar ei m-au criticat”.

Atât i-a trebuit lui Mihai Stoica! Pentru că, imediat, într-o altă intervenţie la postul Orange Sport, managerul roş-albaştrilor l-a atacat pe fostul său colaborator. Şi a dezvăluit inclusiv salariul lui Petrescu din perioada Unirea Urziceni: 500.000 de euro net pe sezon!

Ce a spus Mihai Stoica?

*Am avut ocazia să fac foarte multe la Urziceni. Fără activitatea mea nu se lua niciodată campionatul. Vă dau un singur exemplu: l-am adus pe Arlauskis, despre care Petrescu mi-a spus foarte clar că nu va apăra niciodată la el, că nu e portar.

*Îl adusesem cu jumătate de an înainte pe Arlauskis, a stat rezerva lui Stelea şi a învăţat de la el foarte mult, chiar aţi putea să-l întrebaţi cine l-a învăţat portărie în România.

*Petrescu mi-a spus clar că nu va apăra pentru că nu e portar, dar după prima etapă am luat gol în prelungiri şi am pierdut la Braşov, a greşit Daniel Tudor şi a apărat apoi Arlauskis. Şi cred că a apărat apoi 30 din 34 de meciuri şi a contribuit la câştigarea titlului.

*Dacă tot are ceva să-mi transmită e bine să-mi pronunţe numele. Eu niciodată nu l-am criticat pe Petrescu antrenorul, dimpotrivă. Am spus că este genial şi că este cel mai important antrenor la ora actuală pentru că el a câştigat ultimele campionate în România. Am comentat diverse afirmaţii pe care le-a făcut şi nu au nicio acoperire.

*Nu poţi să spui că sâmbătă e duminică, bineînţeles că l-am ironizat. Dacă el nu înţelege maliţiozitatea e problema lui. Eu câteodată mai şi glumesc, dar acum s-a făcut de râs rău de tot, d-asta nici nu mai ştie cu cine se ceartă.

*S-a făcut de râs cum n-am văzut un om în fotbalul românesc să se facă de râs în halul ăsta. La un meci caritabil tu să critici arbitrajul, nu credeam că există aşa ceva pe glob.

