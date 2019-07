Dan Petrescu, discurs fantastic, pe măsura unui antrenor de elită: Răspuns tranşant pentru cei care îi critică stilul

Iar superantrenorul campioanei are un superobiectiv pe care l-a şi anunţat, după calificarea cu Maccabi Tel Aviv.

„Vrem să mergem şi mai departe, chiar în grupele Ligii Campionilor, şi cred că e posibil. Am trecut de două tururi şi am făcut-o jucând bine“, a afirmat Petrescu. Acesta, ca orice antrenor care ştie să-şi apropie jucătorii, a vorbit la superlativ despre cei care au contribuit la rezultatele de până acum.

„Am luat-o uşor, am început cu Astana, care are 30 de milioane în plus la buget, Maccabi la fel. Bugetele nu joacă, dacă ai o echipă adevărată cu jucători care se bat, dacă ne organizăm bine şi facem bine fazele fixe, se poate! Rondon a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren prin efortul pe care l-a depus. A alergat foarte mult pentru că ne-au pasat jucătorii de la Maccabi şi trebuia să facă faza de apărare. Şi chiar a făcut-o tot meciul! E un profesionist senzaţional şi a fost unul dintre cei mai buni de pe teren. Culio sigur a fost cel mai bun de pe teren, asta e opinia mea. N-are rost să mă mai repet, Culio e cel mai bun jucător din istoria CFR-ului, asta e opinia mea şi mi-o menţin. Astăzi, mulţi au început să-mi spună că am dreptate, înainte nu. Am şi eu un ochi format şi nu vreau să-l laud eu pe Culio. N-am nimic cu el, dar asta cred eu despre el“, a subliniat tehnicianul de 51 de ani.

„Stilul meu e un stil învingător“

Petrescu s-a arătat deranjat că, în ciuda rezultatelor din acest sezon, CFR n-a fost suficient de apreciată în ţară.

„Orice calificare e importantă. Ca să ajungi în grupe, mai trebuie sa treci două tururi. E foarte greu. Ne-am asigurat play-off-ul Ligii Europa, dar îmi doresc mai mult! Aşa am fost mereu. Şi pe la Unirea Urziceni nu eram apreciat, nici la CFR în primul an, nici în al doilea an. Poate dacă ajungem în grupele Ligii Campionilor, vom fi apreciaţi. Până atunci, stilul lui Dan Petrescu nu place, nu înţeleg ce are lumea cu stilul acesta, e un stil învingător şi sper să-l menţin şi anul acesta să ajungem în grupe şi să câştigăm campionatul“, a încheiat Petrescu.





Liga Campionilor, turul II preliminar, retur

Marţi

Maccabi Tel Aviv – CFR 2-2 (0-1 în tur)

Nomme Kalju – Celtic 0-2 (0-5)

Olympiakos – V. Plzen 4-0 (0-0)

Dinamo Zagreb – Saburtalo 3-0 (2-0)

Basel – PSV 2-1 (2-3)

APOEL Nicosia – Sutjeska 3-0 (1-0)

Valletta – Ferencvaros 1-1 (1-3)

Miercuri

AIK Stockholm – Maribor (1-2)

Rosenborg – BATE (1-2)

Copenhaga – The New Saints (2-0)

HJK – Steaua Roşie (0-2)

Qarabag – Dundalk (1-1)

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: