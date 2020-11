Dan Petrescu, declaraţii triste la plecarea de la Cluj: Cum le-a bătut obrazul şefilor

Dan Petrescu s-a dedicat sută la sută CFR-ului din martie 2019, de când a revenit la club, însă, aşa cum se întâmplă în fotbalul românesc, a fost forţat să plece la prima serie de rezultate nefavorabile.

Într-adevăr, duminică seară, după eliminarea din 16-imile Cupei României, 0-1 cu Poli Iaşi pe teren propriu, CFR a ajuns la un bilanţ dezolant în ultimele şapte partide: o victorie, un egal, cinci înfrângeri, 4 goluri marcate, 12 goluri primite.

Chiar şi aşa, mulţi s-au arătat surprinşi de uşurinţa cu care a fost alungat „Bursucul“ de pe bancă, având în vedere rezultatele sale excelente, mai ales pe plan european pentru o formaţie din România.

După ce a semnat rezilierea contractului, fostul internaţional a vorbit în faţa presei, iar Digi Sport a oferit declaraţiile tehnicianului din care reiese că acesta a fost mâhnit de modul în care s-a despărţit de club, după munca depusă la Cluj.

Ce a spus Dan Petrescu?

*Din păcate, am de făcut un anunţ. Aş vrea să opresc toate speculaţiile care apar în presă. Împreună cu clubul am decis azi rezilierea contractului pe cale amiabilă, ca să opresc orice speculaţie. Nu am fost demis şi nici nu mi-am dat demisia. Cred că e mai bine pentru club, pentru jucători, pentru mine ca în acest moment fiecare să meargă pe drumul lui.

*Aş vrea să mulţumesc clubului CFR Cluj pentru aceşti trei ani minunaţi. Sunt mândru şi fericit de tot ce am făcut aici. Aş vrea să mulţumesc patronului de la CFR Cluj, care a avut încredere în mine şi m-a ajutat în toate momentele, indiferent dacă au fost bune sau rele.

*Aş vrea să le mulţumesc tuturor jucătorilor, care au fost minunaţi în aceşti trei ani. Eu, cum se ştie, sunt un antrenor mai dificil şi au reuşit să mă suporte aşa de mult. Nu în ultimul rând, le mulţumesc fanilor lui CFR Cluj, care au crezut şi m-au ajutat în aceşti trei ani fantastici.

*Mi-am scris mai multe aici, că n-aş vrea să uit ceva. Viaţa merge înainte. Eu plec cu capul sus de la Cluj. Sunt fericit de ceea ce am realizat. Într-o zi, sper să mă întorc să antrenez, de ce nu? Încă sunt tânăr, cred că mai pot antrena. Îmi doresc o vacanţă, o minivacanţă. În acelaşi timp, sunt un antrenor liber, care, clar, dacă apare o ofertă de nerefuzat mâine, la cum mă cunosc eu pe mine, e posibil s-o accept.

*Cel mai important e să mă liniştesc şi să mă gândesc la mine. În această perioadă, cred că am dat mai mult clubului decât mie şi familiei. Am stat foarte mult la club, nici în pandemie n-am fost plecat din Cluj. De aceea cred că merit o vacanţă. Urez succes echipei în campionat şi în Europa League să se califice mai departe.