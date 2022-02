Dan Petrescu, criză înfiorătoare de nervi, în faţa jurnaliştilor: L-a depăşit şi pe Gigi Becali la reproşuri VIDEO

CFR Cluj a bifat, duminică seară, abia a doua victorie în cele şase etape din 2022: 2-1 cu Rapid.

Scorul final e însă unul mincinos, în condiţiile în care, mai ales în repriza a doua, s-a jucat aproape la o singură poartă: cea apărată de clujeanul Hindrich!

Dominarea giuleştenilor, pe fondul jocului slab practicat de CFR, a fost atât de evidentă, încât l-a îndemnat pe Mihai Stoica, managerul FCSB, să facă o remarcă incredibilă, la Telekom Sport: „Când te uiţi la CFR şi vezi ce probleme are... Rapid avea minutul şi ocazia, în repriza a doua, părea că terenul a fost înclinat“.

Iar Stoica nu poate fi acuzat că a vorbit aşa din postura de rival al CFR-ului! Mai ales după ce vedem ce a declarat Dan Petrescu, un car de nervi, în momentul în care a apărut în faţa jurnaliştilor.

Ce a spus Dan Petrescu?

*Eu sunt de vină, că sunt antrenor. N-am ştiut ce să fac la pauză şi s-a văzut. Rămâne doar rezultatul şi prima repriză. Restul? Un dezastru! Toţi. Inclusiv eu. Dacă după meciurile cu UTA şi Botoşani, n-am avut ce să le reproşez, pot să spun că am fost penibili acum, în repriza a doua. Pe-ni-bili!

*Dacă ei cred că joacă aşa şi mai câştigă vreun meci, se înşală toţi! Dar de aia sunt antrenor, trebuie să găsesc soluţii, să mai fac vreo cinci schimbări.

*Nu mi-a plăcut deloc repriza a doua, n-am înţeles nimic, sincer. Sunt şocat, e cea mai slabă repriză pe care am făcut-o acasă de când sunt la CFR. Am zis să nu ne retragem, ne-am retras. Toată echipa a fost praf! Jucând aşa, n-avem nicio şansă! Ce Europa, ce campionat? Ne amăgim aiurea, dacă jucăm aşa.

*Măcar, dacă n-aveau nicio ocazie, spuneam că ne-am apărat bine. Dar e a cincea oară când suntem egalaţi, nu mai e întâmplare. Ăştia sunt jucătorii, să-şi facă autocritica, eu o fac mereu. Nu le-am transmis nimic jucătorilor, după meci nu vorbesc niciodată. Trebuie să mă calmez, pentru că nu sunt bine acum.

*Înaintea, axul central era compus din Arlauskis, Boli, Vinicius, Djokovic, Culio, Ţucudean... nu mai sunt. E altă echipă, nu mai putem juca aşa. Sincer, a fost o zi proastă din partea tuturor, mai ales în repriza a doua. Cred că e doar vina mea, că n-am ştiut ce să fac la pauză. N-am ştiut să-i motivez, am vina mai mare decât a lor.

*Sunt foarte supărat şi îngândurat după acest meci. Normal că aştept o reacţie. Voi face schimbări, asta e singura şansă. Ce reacţie să aştept? Dacă a cincea oară luăm gol... încercăm să găsim jucătorii care vor să joace. În repriza a doua, mi s-a părut că nu vor să joace. Toţi jucătorii au fost sub nivel.





*Nu mai contează un punct, două în plus faţă de FCSB când îţi ia jumătate din puncte. În play-off, trebuie să câştigăm aşa, dramatic, dar dacă jucăm aşa, zero puncte. 10 meciuri, zero puncte! Dacă ei nu se trezesc, eu mă trezesc şi le spun. Ei sunt bucuroşi când câştigă, dar antrenorul e îngrijorat că ştie că n-au jucat nimic în repriza a doua.

*Fotbalul se joacă două reprize, nu una. Dacă ei nu ştiu, le spun. Nu vorbesc niciodată cu ei după meci. Mâine (n.r. - luni), o să fie o zi liberă, o să plec la munte, să mă ascund de toată lumea şi sper să găsesc soluţii să nu mai aratăm în halul ăsta. Faci 3-3 cu FCSB, 1-1 cu Craiova, iei în ultimul minut gol, eşti supărat, dar măcar ai văzut ceva. Acum n-am văzut nimic, ziceai că a intrat altă echipă. După cinci minute, am vrut să schimb vreo şase jucători, dar nu puteam. E prima dată când am fost aşa supărat în 2022. Nu ştiu, ziceai că au luat toţi o pastilă invers la pauză.

