„Cutremur“ la Craiova: Piţurcă a plecat cu o zi înainte de reunirea lotului. Declaraţii incendiare ale antrenorului

Victor Piţurcă (63 de ani) e un antrenor foarte bine cotat în România care a câştigat ultimul său trofeu la nivel de club...acum 18 ani!

Chiar dacă în această perioadă, Piţi a avut mai multe mandate de selecţioner, totuşi, de câte ori a semnat cu o echipă de club, fie că ea s-a numit Steaua, FC U Craiova, Al-Ittihad sau CS U Craiova, rezultatele au fost mult sub aşteptări. Exact din acest motiv s-a încheiat acum şi aventura lui Piţurcă în Bănie, acolo unde, în 16 partide oficiale, a înregistrat 8 victorii, 3 remize şi 5 înfrângeri.

Piţurcă a lăsat Craiova pe locul 4 din 14 în campionat, cu 37 de puncte, în condiţiile în care liderul CFR Cluj are 44 de puncte. În Cupa României, oltenii s-au calificat în sferturi, după ce au trecut de Voluntari cu 4-1.

Per total însă, părţile au considerat că nu mai e oportună continuarea colaborării, iar CS U Craiova a anunţat, astăzi, plecarea lui Piţurcă printr-un comunicat sec: „Clubul Universitatea Craiova şi antrenorul principal au hotărât de comun acord rezilierea contractului la cererea domnului Victor Piţurcă. Această cerere a fost fundamentată de domnia sa prin prisma faptului că dorinţa de a câştiga campionatul nu a fost susţinută de către club. Îi dorim mult succes!“.

Piţurcă: „Nici măcar 10% n-aveam şanse la titlu!“

La puţin timp după apariţia comunicatului clubului, Victor Piţurcă a acordat un interviu pentru gsp.ro în care a explicat motivele acestei despărţiri. Iată cele mai importante declaraţii ale antrenorului:

*Eu am spus de la început că singurul obiectiv care mă interesează e să câştig campionatul, nimic altceva. Eu n-am venit la Craiova ca să fiu pe locul 2, locul 3. Doar titlul era ţinta mea, deşi în contract era prevăzut că trebuie să prind un loc de cupă europeană.

*Nicio şansă nu aveam (n.r. - la câştigarea titlului). Nici măcar 10-20 la sută nu aveam şanse. Şi atunci de ce să stau? Ca să mă bată pe mine FCSB şi CFR?

*Eu le-am zis că vreau jucători, am făcut şi o listă, dar nu pot să stau şi în 3 luni să urmăresc jucători, să fac liste, dar să nu se mişte nimic în acest sens. Am aşteptat până cu o zi înainte de reunire, am luat vreun jucător? Nu! Atunci eu plec, nu mai stau.

*Dacă luam cei 4-5 jucători de care eu consideram că avem nevoie, crezi că mai plecam? Evident că rămâneam fiindcă aş fi simţit că avem şanse la campionat. Nu vreau scandal, nu vreau să vorbesc urât despre nimeni din club, îmi doresc ca Universitatea Craiova să aibă în continuare rezultate, dar eu am decis să mă opresc. Am realizat că nu mă pot bate cu celelalte candidate la titlu şi, repet pentru a o suta oară, eu nu stau să mă bată pe mine Gigi Becali fiindcă nu am la dispoziţie lotul pe care mi-l doresc eu.