Curg transferurile la FCSB: Gigi Becali a anunţat încă un jucător care va semna în următoarele zile

Primul transfer confirmat a fost cel al lui Alexandru Stan, de la Astra (mai multe detalii aici).

Apoi, Gigi Becali a declarat pentru gsp.ro că s-a ajuns la un acord cu FC Botoşani pentru aducerea lui Mihai Roman I, mijlocaşul care a evoluat în trecut la Rapid şi la Toulouse.

"Am vorbit cu Iftime. Am renunţat la cei 400.000 de euro pe care îi primeam de la transferul lui Golofca şi l-am luat pe Mihai Roman I. El nu va juca diseară (n.r. în Poli Iaşi - FC Botoşani). Am vorbit cu Iftime şi ne-am înţeles. Duminică vine să semneze şi luni e la antrenamente. Îmi place mult de el. L-am dorit şi în vară, dar nu a vrut să vină. Este un jucător foarte bun", a precizat Becali pentru GSP.RO.