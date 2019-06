Aflată la cea de a şasea ediţie, Cupa SensoDays va avea loc la Academia de Tenis Herăstrău în perioada 02 – 09 Iunie. O iniţiativă susţinută de www.sensodays.ro şi Conadi, evenimentul îşi propune să aducă faţă în faţă echipe mixte formate din jucători profesionişti şi amatori într-o competiţie în care jocul devine personajul principal. Deschis membrilor clubului şi tuturor celor care sunt pasionaţi de acest sport, evenimentul rămâne de 6 ediţii o întâlnire a stilurilor personale direct la fileu.

Vă aşteptăm, în stilul propriu, la un eveniment în stilul SensoDays.

Despre SensoDays

SensoDays crede că fiecare persoană are un vis, o idee despre interiorul ideal al casei sale. De asemenea întreaga echipă susţine viziunea că visele pot deveni realitate. Este motivul pentru care, de 15 de ani, www.sensodays.ro reuşeşte să recomande şi să ofere cele mai interesante, mai versatile şi mai noi produse şi colecţii ale brandurilor cu reputaţie in domeniul băilor, bucătăriilor şi al decoraţiunilor interioare. Pentru SensoDays fiecare persoană are o filosofie unică de viaţă şi este misiunea asumată de a o ajuta să o implementeze în casa visurilor sale.

Cu o experientă de peste 15 de ani în managementul categoriilor, sute de furnizori auditaţi permanent şi o logistică impecabila cu livrare în toată ţara SensoDays ridică mingea la fileu iar modul în care se joacă este stilul celor care îi aleg în proiectele lor.

