Cum se vede România din Islanda: „Sunt şocat cum aţi decăzut!“. Interviul care deprimă cu un jurnalist din Reykjavík

Din 2000 până acum, România a ratat şapte din cele zece turnee finale de Campionat European şi de Cupa Mondială.

Chiar şi aşa, impactul parcursului formidabil pe care l-au avut Hagi şi compania la Mondialul din 1994 a fost atât de puternic, încât, inclusiv acum, la 25 de ani de la acel turneu final fabulos, în memoria colectivă a iubitorilor de fotbal, România e asociată mai degrabă cu Generaţia de Aur şi nu cu Generaţia Telecomandă, care a dat rateuri pe bandă. Tocmai de aceea, inclusiv islandezii au avut un veritabil şoc, după ce ne-au analizat rezultatele recente, în momentul în care au aflat că stăm în drumul lor pentru o calificare la Euro 2020.

„Adevărul“: Cum a fost recepţionat rezultatul tragerii la sorţi în Islanda? Consideraţi că aţi avut ghinion că aţi picat cu România? Aţi fi preferat o altă echipă la baraj?

Sindri Sverrisson (foto, jos): Ştiam că pentru că noi există două variante în primul meci, România sau Ungaria, iar cei mai mulţi islandezi au considerat că avem cam aceleaşi şanse, indiferent cu care dintre ele vom juca. Dar nimeni nu s-a bucurat după ce am picat cu România. De fapt, secundul naţionalei, Freyr Alexandersson, a spus că ar fi preferat să nu întâlnim România cu generaţia ei de jucători tineri! Dar noi ne considerăm ghinionişti după această tragere la sorţi, mai degrabă pentru că am fost puşi să jucăm al doilea meci în deplasare, dacă vom trece de primul.

Cu siguranţă, în ultimele zile, ai adunat multe date despre naţionala României. Care a fost însă imaginea pe care o aveai despre această naţională, înaintea tragerii la sorţi?

Când mă gândesc la România, prima dată îmi aduc aminte de echipa de la Mondialul din 1994. Primii jucători români pe care i-am cunoscut, pe când aveam doar 8 ani, au fost Hagi şi Dan Petrescu. Îmi aduc aminte cum tatăl meu îmi spunea că Hagi e ireal de bun şi inteligent! În ultimii ani însă, nu prea am mai auzit nimic despre fotbalul românesc. Când am picat cu România la baraj, ştiam doar că naţionala de tineret a avut un parcurs bun la Europeanul din vară şi că fiul lui Hagi a făcut parte din echipă. Ah, şi mai ştiam că, la un moment dat, România era bine plasată în clasamentul preliminariilor pentru Euro 2020, a avut o şansă bună de a se califica direct, dar a dezamăgit în meciul pierdut cu Suedia. Apoi, după tragerea la sorţi, m-am uitat pe rezultatele României din ultimii ani şi am fost surprins de cât de slabe au fost în ultimul deceniu, mai ales considerând imaginea pe care o aveam eu în cap despre această echipă datorită trecutului ei.

Cum s-a schimbat naţionala Islandei faţă de Euro 2016, când a atins sferturile?

Deşi sună ciudat, e foarte posibil ca, exceptând postul de fundaş dreapta, primul „11“ al Islandei la meciul cu România să fie identic cu formula de start pe care am avut-o la meciurile din Euro 2016. Cei mai mulţi dintre mijlocaşii şi atacanţii noştri au ajuns acum la maturitate, au 29-30 de ani. Sunt consideraţi Generaţia de Aur a noastră. Problema e că, în ultima perioadă, mulţi dintre ei au fost accidentaţi. În ceea ce priveşte compartimentul nostru defensiv, fundaşii şi portarul nostru sunt mai în vârstă, dar nu sunt chiar bătrâni. Per ansamblu, echipa noastră e foarte experimentată, însă am fi preferat să fie o concurenţă mai mare pe posturi. Jucătorii tineri abia acum încep să bată la porţile naţionalei. Mă refer la „aripile“ Arnor Sigurdsson de la ŢSKA Moscova şi la Mikael Anderson, care joacă pentru Midtjylland în Danemarca. Chiar şi aşa însă, la fel ca la Euro 2016 şi la Mondialul din 2018, jucătorii noştri de bază sunt căpitanul Aron Gunnarsson, Gylfi Sigurdsson, Johann Berg Gudmundsson, plus Birkir Bjarnason şi stoperii Kari Arnason şi Ragnar Sigurdsson.

Cum e privit fotbalul în Islanda? De exemplu, o eventuală ratare a calificării la Euro 2020 ar fi privită ca pe un dezastru? Sau există o abordare mai relaxată?

Lumea priveşte fotbalul mai relaxat în Islanda. Acum zece ani, să o vezi pe Islanda la un turneu final era o aşteptare nerealistă aici. Apoi, apariţia Generaţiei de Aur, cu jucătorii născuţi între 1988 şi 1990, a ridicat standardele şi a crescut aşteptările fanilor. De aceea, oamenii vor fi foarte supăraţi, dacă nu ne calificăm pentru Euro 2020 şi mai ales dacă nu vom juca suficient de bine pentru a câştiga măcar cu România acasă.

Ce ştiai despre Ianis Hagi înaintea tragerii la sorţi?

Bineînţeles că auzisem de Ianis Hagi şi înaintea tragerii la sorţi. Ştiam că a jucat bine la Europeanul de tineret. Totuşi, am remarcat numele lui Ianis Hagi, mai degrabă datorită numelui tatălui său. În rest, nu ştiam la ce club evoluează şi niciodată nu l-am văzut jucând.

Pe cine vezi calificându-se după acest baraj?

Dacă vom avea o iarnă blândă, astfel încât să jucăm barajul acasă, pe Laugardalsvollur în martie, şi dacă majoritatea jucătorilor noştri de bază nu se accidentează, sunt foarte sigur că Islanda se va califica. Avem un bilanţ excelent acasă, unde am bătut Croaţia, Olanda, Turcia, Cehia şi alte echipe importante în ultimii ani.

2 meciuri oficiale au fost între România şi Islanda, ambele în preliminariile Mondialului din 1998. De fiecare dată, românii au câştigat cu 4-0.

Marile victorii ale Islandei, acasă, în ultimii ani

Preliminarii Euro 2020

2-1 cu Turcia

Preliminarii Mondialul din 2018

2-0 cu Ucraina

1-0 cu Croaţia

2-0 cu Turcia

Preliminarii Euro 2016

2-1 cu Cehia

3-0 cu Olanda

3-0 cu Turcia





Mizează pe ajutorul vecinilor nordic

Islandezii au început deja să adune informaţii despre naţionala României, iar secundul Freyr Alexandersson a dezvăluit că această misiune va fi uşurată cu ajutorul Suediei şi al Norvegiei, echipe care s-au aflat în grupa României în preliminariile Euro 2020. De remarcat că Norvegia e pregătită de Lars Lagerback, antrenorul care a revoluţionat fotbalul islandez, calificând naţionala pentru Euro 2016. Cu siguranţă, Lagerback va dori să-şi ajute şi acum fosta echipă. Iar actualul selecţioner al Islandei e suedezul Eric Hamren, aşa că îi va fi foarte uşor să ia legătura cu Janne Andersson, omologul său de pe banca Suediei, pentru a primi informaţii despre România.

Barajele de calificare pentru Euro 2020 prin Liga Naţiunilor

Divizia A, semifinale, 26 martie

*Islanda – România

*Bulgaria – Ungaria

Finala de la 31 martie va fi găzduită de învingătoarea meciului Bulgaria – Ungaria.

Divizia B, semifinale, 26 martie

*Bosnia – Irlanda de Nord

*Slovacia – Irlanda

Finala de la 31 martie va fi găzduită de învingătoarea meciului Bosnia – Irlanda de Nord.

Divizia C, semifinale, 26 martie

*Scoţia – Israel

*Norvegia – Serbia

Finala de la 31 martie va fi găzduită de învingătoarea meciului Norvegia – Serbia.

Divizia D, semifinale, 26 martie

*Georgia – Belarus

*Macedonia de Nord – Kosovo

Finala de la 31 martie va fi găzduită de învingătoarea meciului Georgia – Belarus