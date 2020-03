Cum realizezi că ai coronavirus: „Iniţial, nu credeam că e posibil“. Un italian şi-a relatat experienţa

Numărul celor care iau coronavirus creşte pe zi ce trece, semn că Angela Merkel, cancelarul Germaniei, nu s-a înşelat când a spus că 70% din populaţia ţării se va îmbolnăvi, mai devreme sau mai târziu.





În Italia, situaţia e de-a dreptul dramatică, cu peste 53.000 de cazuri confirmate şi peste 4.800 de decese. O posibilă explicaţie pentru numărul mare al deceselor e faptul că Italia are cea mai îmbătrânită populaţie de pe continent. Iar coronavirus pune în pericol, în primul rând, viaţa oamenilor în vârstă. Iar statisticile confirmă acest lucru: 80 de ani e media de vârstă a celor care au murit în Italia după ce au fost loviţi de COVID-19.





Totuşi, nu sunt scutiţi de boală nici cei tineri sau chiar sportivii de performanţă. Iar faptul că tot mai mulţi fotbalişti de la echipele italiene află că au coronavirus e o dovadă în acest sens. Atacantul celor de la Sampdoria, Manolo Gabbiadini (28 de ani), a aflat, acum vreo două săptămâni, că are coronavirus. Potrivit Digi Sport, italianul s-a făcut bine între timp, după care şi-a relatat experienţa pentru „Gazzetta dello Sport“.





Ce a spus Manolo Gabbiadini?





*La 10 martie am avut puţină febră, dar nu m-am gândit nicio secundă că aş putea avea virusul. Am dormit foarte prost în noaptea respectivă, mă trezeam destul de des şi dimineaţă am fost ameţit.





*A doua zi aveam o temperatură normală, 37.5. Febra dispăruse. Am luat legătura cu medicul echipei, dar nu mi-am făcut probleme că aş avea virusul. Chiar şi aşa, soţia mea mi-a sugerat să mă testez pentru COVID-19, pentru că avem doi copii în casă.





*Următoarea zi, pe 12 martie, am fost să-mi fac testul. Ulterior, medicul m-a sunat şi mi-a spus că sunt pozitiv. L-am întrebat dacă e vreo glumă, dar el era foarte serios. Cu excepţia momentelor când am avut puţină febră, chiar m-am simţit foarte bine. Nu am putut să cred că sunt infectat. Cel mai dureros e că poate am răspândit virusul fără să ştiu că îl am.





*Dacă ştiam că sunt infectat, n-aş fi fost la magazin să-mi cumpăr fructe şi să risc să transmit virusul unui om în vârstă. Înţeleg că sunt foarte mulţi oameni infectaţi, care nici nu ştiu că poartă virusul. Singura modalitate prin care putem învinge boala e să respectăm recomandările autorităţilor şi să stăm în casă.