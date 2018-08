Cum a reacţionat Serena Williams, după cea mai drastică înfrângere din cariera ei

A fost nevoie de 937 de meciuri pentru ca Serena Williams să cunoască cea mai dureroasă înfrângere din cariera ei sportivă. S-a întâmplat la San Jose, în California, unde Johanna Konta, fost număr 4 mondial, i-a administrat Serenei un sec 6-1, 6-0, în chiar primul tur al competiţiei.

Serena a câştigat primul game, după care britanica, care a căzut extrem de mult în ultimul an, ajungând pe locul 48 în lume, a reuşit 12 jocuri la rând. Meciul a durat numai 51 de minute şi pentru ambele jucătoare a fost prima dispută după Wimbledon, unde Konta a părăsit turneul în turul II, iar Serena a jucat finala. "Ea (n.r. Johanna Konta) a jucat bine în setul secund, în timp ce eu nu am fost tocmai în formă în primul set, aşa că a prins încredere. Am încercat să joc, să lupt, n-am cedat punctele, m-am mişcat mai bine, aşa că încerc să iau părţi pozitive. Iau totul zi cu zi. Ştiu că pot să joc infinit mai bine, iar asta mă ajută. Am atâtea lucruri pe cap, n-am timp să fiu şocată de o înfrângere", a spus Serena Williams după joc.