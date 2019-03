Cum se răzbună Serena William pe Ion Ţiriac, după declaraţiile tendenţioase făcut de omul de afaceri român

Ei bine, Serena a decis ca nici anul acesta să nu meargă la Madrid, astfel că turneul lui Ţiriac va fi văduvit de o vedetă de calibru, care ar fi umplut tribunele la fiecare partidă a ei.





Antrenorul Serenei, Patrick Mouratoglou, a dezvăluit că jucătoarea sa va reveni pe teren abia la Roma, după Madrid, acolo unde va juca pe zgură, pentru a se pregăti de Roland Garros.





Serena a abandonat zilele trecute la Miami, din motive medicale.





Anul trecut, între Serena şi Ţiriac aavut loc un schimb dur de replici. "Voi avea o discutie cu el! A facut un comentariu ignorant, un comentariu sexist. Poate ca e un om ignorant", a afirmat Serena, după ce Ţiriac a insinuat că este grasă. Românul nu s-a lăast mai prejos după US Open, când Serena a provocat un scandal cu arbitrul şi a fost sancţionată. "Cum poti să ii dai 17 mii amenda, cand probabil oricare altcineva era suspendat vreo 5 ani. Ce legatura are ca e una din cele 4 miliarde de mame care au copii in lumea asta cu datul sfaturilor?", a declarat Tiriac.

Acest lucru s-a întâmplat anul trecut, îniantea turneului de la Madrid, patronat de Ţiriac, unde fostul lider WTA nu a mai participat, invocând că este bolnavă.

