Cum a primit Gigi Becali contractul de la Gabriela Firea: "Noi am ajutat Primăria. Nu vorbesc cu femeile afaceri"

"Uite aşa mi-a dat-o mie, era Arena ei şi mi-a dat-o cadou", a spus Gigi Becali la PRIMA TV, când a fost întrebat de contractul pe care Primăria Bucureşti, prin Gabriela Firea, i l-a atribuit FCSB-ului.

"FCSB plătea înainte 12.000 de euro chirie pe lună, cu celălalt primar. Şi acum plăteşte la fel, numai că nu-i dă primăriei, îi dă la firma de mentenanţă. Ştiţi de ce? Pentru ca să găsească o construcţie juridică, că nu puteau face licitaţie atunci. Noi chiar am ajutat Primăria Capitalei. Cum? Am acceptat ca banii - 12.000 - să-i dăm în avans, chiria s-o plătim în avans firmei Chris Garden asta, ca să facă mentenanţa. Noi n-avem treabă cu mentenanţa. Acolo joacă şi Rapid”, a completat Becali la PRO TV.

Becali spune că a plătit aceeaşi sumă pentru chiria Arenei Naţionale, indiferent cine a fost primar, nefiind avantajat de faptul că Gabriela Firea este fina sa: „Mă vedeţi pe mine găinar, cioflingar, de 3-4000 de euro? Sunt cioflingar, dacă dau donaţii de 30-40 de milioane de euro, sunt cioflingar de 12.000 de euro, eu? Fac eu asemenea mizerii, să o pun într-o situaţie urâtă pe Gabriela Firea, fina mea, pentru 7.000 – 12.000 de euro? Mă credeţi aşa? Eu nu o sfătuiesc să facă nimic, pentru că e în grija ei, şi-a asumat asta, e greu, a făcut multe lucruri bune, dar nu o învăţ eu ce să facă. Eu nu învăţ femeile ce să facă. Eu îi învăţ pe bărbaţi ce să facă, pe femei nici măcar nu le îndrum”.

"Ştiţi că eu nu vorbesc afaceri cu femeile. Poate să fie şi preşedinte, nu vorbesc cu ea afaceri. Că aşa vreau eu, ce mă obligă cineva? Eşti femeie şi ai funcţie înaltă, să fii sănătoasă. Ştiţi de ce nu vorbesc? Pentru că orice vorbeşti cu o femeie cu înaltă funcţie, se alege praful. Pentru că ea nu poate să facă, nu e născută să facă”, a spus Becali la ProX.

“De când este fina mea, n-am vorbit măcar, niciodată n-am pronunţat cuvântul euro sau business cu Gabriela Firea. Niciodată. Chiar dacă ar fi fost ceva, nu vorbesc. Pentru că nu vorbesc cu femeile afaceri, eu nu fac”, a mai spus Becali.

Realitatea este alta

Gazeta Sporturilor a dezvăluit FCSB a primit din partea Primăriei Bucureşti un contract prin care asigură servicii de întreţinere a gazonului de pe Arena Naţională.

Contractul a fost cedat mai departe de FCSB către firma Sports Field SRL, aceeaşi care se ocupa şi înainte de gazonul de pe Arena Naţională şi care are în grijă şi terenurile FCSB-ului din cantonamentul din Berceni.

În vreme ce Primăria plăteşte 30.000 de euro lunar pentru aceste servicii, FCSB-ul achită doar 12.000 de euro lunar.