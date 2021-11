Cum a primit o fetiţa de 11 ani tricoul lui Cristiano Ronaldo şi ce amendă are de plătit acum FOTO

Addison Whelan, în vârstă de 11 ani, este cea care a ajuns pe prima pagină a ziarelor după ce s-a îmbrăţişat cu Cristiano Ronaldo şi a primit tricoul său. Pentru că a intrat pe arena din Dublin, fetiţa a primit însă o amendă de aproape 3 mii de euro.

„Am fost amendată, dar nu e o problemă, o va plăti tata! Am sărit gardul, eram în rândul al doilea. Am reuşit să trec şi apoi am fugit spre teren, urmărită de stewarzi. Apoi, am văzut alţi doi care veneau dintr-o parte, dar am continuat să alerg. Şi am început să ţip, să strig numele lui Cristiano Ronaldo. Iar el era cu spatele la mine, s-a întors şi le-a zis să mă lase în pace”, a povestit Addison, potrivit DigiSport.

Ea a mai povestit că îi striga numele şi el s-a apropiat. >>Eram deja panicată, plângeam şi i-am spus: "Poţi să-mi dai tricoul? Te rog, te rog. Sunt o mare fană a ta!" Iar tata a fost şocat să vadă ce se petrece<<, a povestit fetiţa de 11 ani.

Cristiano Ronaldo a reuşit să o liniştească pe fetiţa care joacă şi ea fotbal, iar Addison Whelan s-a întors la locul ei din tribună, mândră să arate tuturor tricoul primit.