Cum i-a surprins pe români pagina de Facebook a lui Bayern Munchen

În cadrul unei postări pe reţeaua de socializare amintită, sub titlul în limba română, "FC Bayern München se simte plin(ă) de recunoştinţă în Rumänien", campiona Germaniei le-a mulţumit susţinătorilor din România în limba engleză: "Dear Fans in Romania, thank you for your support in 2018! Let's give everything in 2019!" (Dragi fani din România, vă mulţumim pentru suportul arătat în 2018. Să dăm totul în 2019!). Postarea a fost însoţită de o poză cu 3 dintre cei mai în vogă fotbalişti ai echipei şi cu mesajul „Mulţumesc“

Într-o oră s-au adunat 3.000 de like-uri şi peste 200 de distribuiri, dar suporterii au ţinut să încurajeze echipa şi prin mesaje. Aceştia speră la un an mai bun din punct de vedere fotbalistic, pentru că Bayern are un sezon slab până în acest moment, atât în Bundesliga, cât şi în Liga Campionilor. În campionat este la 6 puncte de rivala Borussia Dortmund, iar în competiţia europeană va da peste una dintre cele mai în formă echipe ale continentului, Liverpool.