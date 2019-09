Cum explică suporterii care au întinat momentul de reculegere de pe Arena Naţională motivele gestului pentru care România a fost hulită în presa mondială

Gestul organizatorilor de a se păstra un moment de linişte înaintea startului partidei din preliminariile pentru Euro 2020, în memoria fiicei lui Luis Enrqiue, decedată de curând după o luptă cu cancerul osos, a fost anulat de o parte a galeriei care a scandat şi a agitat torţe.

Reacţiile negative din media românească şi cea internaţională au primit o replică din partea celor responsabili pentru momentele penibile de pe Arena Naţională. Astfel, administratorii paginii de Facebook, "Uniiţi sub tricolor", care revendică organizarea evenimentelor din peluză, au publicat o postare în care justifică incidentele prin faptul că nu au ştiut de organizarea momentului de reculegere, asta în ciuda faptului că nu a fost publicaţie sau post TV din România care să nu anunţe acest demers. De asemenea, textul este însoţit de o înregistrare video în care se poate observa că torţele erau deja aprinse în momentul în care crainicul stadionului anunţă începerea solemnităţii.

"Nu ca am avea de ce sa dam explicatii celor ce comenteaza din fata tastaturii, insa tinem sa precizam ca momentul pirotehnic a fost inceput inaintea momentului de reculegere dupa cum se poate observa in acest rezumat. Despre presa romana si formatorii de opinie am mai tot discutat, nu are rost sa va amintim ca toti sunt facuti din acelasi putred aluat. Nu am avut vreo intentie sa stricam un moment solemn ce nu a fost anuntat in prealabil, am avut un moment spontan inaintea inceperii jocului pentru a evita vesnica eticheta de "vinovati pentru meciurile cu portile inchise". Acesta este stilul nostru de viata si de manifestare, suntem mereu prezenti, suntem mereu ultra' si nu ne veti opri niciodata!", au spus cei de la "Uniţi sub tricolor".

La două ore după materialul justificativ, pagina "Uniţi sub tricolor" revine cu o nouă postare, de această dată ironică, care, practic, o anulează pe prima. "Ne cerem scuze pentru momentul de reculegere ratat, n-am auzit cand militarul roman mort in Afganistan a fost mentionat."

Ce s-a scris în presa internaţională despre momentul de reculegere?

*Sport Nieuws (Olanda): Fiica lui Luis Enrique a murit în mod tragic. Cu toate acestea, se pare că vestea n-a fost tradusă şi în limba română.

*OK Diario (Spania): Ultraşii români au decis să fluiere momentul de reculegere în onoarea fiicei fostului selecţioner. De asemenea, aceştia au aruncat petarde şi torţe pe teren, transformând ce trebuia să fie un omagiu, în ceva macabru.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: