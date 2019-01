Cum explică Serena cele patru mingi de meci irosite în meciul cu Pliskova: „Nu am văzut niciodată aşa ceva!“

"Ea a jucat cel mai bun tenis al ei spre finalul meciului. Nu cred că a avut vreo legătură cu problema mea la gleznă. Cred că a lovit mingea foarte bine. Cred că la punctele mele de meci a jucat cu ochii închişi. La mingile de meci nu am făcut nimic greşit. Am fost agresivă, dar ei nu i-a mai păsat şi a trimis mingea pe linie. A dat un as şi a mai avut şi un serviciu de nereturnat. Am făcut tot ce am putut. În acele momente, a jucat cel mai bun tenis al ei. Nu mă simt bine când pierd. Dar cum am mai spus, la 5-1, ea a jucat ca şi cum nu i-ar păsa. Nu am văzut niciodată aşa ceva”, a declarat Serena Williams la conferinţa de presă, potrivit WTA.



Williams, aflată în căutarea celui de-al 24-lea său titlu de Mare Şlem, a pierdut partida din sferturile de finală cu Pliskova, numărul 8 mondial, cu 6-4, 4-6, 7-5, însă Karolina a revenit de la 1-5 în setul decisiv. La acest scor, Serena (37 ani) a făcut entorsă la glezna stângă, ratând prima minge de meci. Americanca a mai avut trei şanse de meci la 5-4 pe serviciul adversarei.

Pliskova s-a impus după un meci de două ore şi 10 minute şi ajuns pentru prima dată în penultimul act, la Melbourne.



