Cum era să rateze Simona Halep titlul de la Montreal. Dezvăluire năucitoare a liderului mondial WTA

După ce am jucat peste trei ore cu Anastasia Pavlyuchenkova, m-am dus la Darren şi i-am spus: "Nu mai pot. Nu mai ies pe teren cu Venus". Am stat câteva ore între meciuri şi lucrurile au fost şi mai rele. Am adormit, iar când m-am trezit simţeam că abia mă pot mişca. Am zis să încerc, totuşi, şi am decis să ies pe teren. Când am văzut că şi Venus se resimte şi ea, am decis să împing, să trag de mine. După acel meci, a doua zi m-am simţit mult mai bine

", a spus Simona, în cadrul WTA Insider Podcast.