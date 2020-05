Cum va arăta sportul după pandemie: CEO-ul World Class România explică ce ne aşteaptă

Kent Orrgren are 50 de ani, dar reflectă perfect teoria potrivit căreia vârsta e doar o cifră. Suedezul e într-o formă fizică de invidiat şi arată mai bine decât mulţi oameni de 30-40 de ani!

În această perioadă în care toţi oamenii tânjesc după viaţa lor normală de dinainte de pandemie, Kent Orrgren e un om de care, probabil, puţini au auzit în România, dar ale cărui eforturi sunt importante pentru un segment mare al populaţiei. Vorbim despre cei aproximativ un milion de români, cu abonamente la săli de fitness, care aşteaptă redeschiderea acestora. Când se va întâmplat acest lucru, deocamdată, nu ştim cu exactitate. Kent Orrgren ştie însă cum va arăta viitorul acestei industrii şi explică de ce e nevoie de redeschiderea cluburilor, cât mai devreme.

„Adevărul“: Cât de afectată a fost industria fitness de pandemie şi cum s-a adaptat la realitatea ultimelor două luni?

Kent Orrgren: Din punct de vedere economic, e clar că ne vom confrunta cu mari provocări în următoarea perioadă. Ţinem însă o legătură strânsă cu toţi acţionarii noştri pentru a avea un dialog deschis. Din punct de vedere social, am văzut o reacţie superbă, din partea comunităţii fitness, în faţa pandemiei! Noi, spre exemplu, am lansat platforma worldclass.ro/online, prin care le-am oferit oamenilor opţiunea de a se antrena acasă. Şi cele mai multe cluburi au găsit soluţii, pentru a demonstra că ţin atât la angajaţii lor, cât şi la sănătatea membrilor. Cum World Class reprezintă cel mai mare lanţ de cluburi fitness în România, noi chiar am încercat să dăm tonul şi să ne respectăm statutul de lider pe piaţă. Am închis toate cele 40 de cluburi, pentru a susţine lupta împotriva COVID-19, dar, în acelaşi timp, am lansat programe de antrenament online, cu opţiunea unui trial, fără costuri, pentru orice doritor.

Ştiu că World Class deschidea, periodic, noi cluburi în toată ţara. Se va opri acest trend din cauza crizei?

Deocamdată, toate planurile noastre de expansiune sunt îngheţate şi vom analiza situaţia, în funcţie de evoluţia pandemiei. E încă prea devreme să estimăm toate urmările acestei situaţii extraordinare. Totuşi, odată ce ne vom relua activitatea în noua realitate a lumii post-covid, vom putea să ne calculăm următorii paşi. Deocamdată, vrem să avem grijă de angajaţii noştri şi lucrăm la măsurile sanitare, prin care membrii să fie în siguranţă, când ne vom redeschide cluburile. Repet, e o perioadă grea şi, bineînţeles, vom fi mult mai precauţi, în ceea ce priveşte extinderea reţelei noastre. Iar asta pentru că va trebui să investim în cluburile noastre deja existente, pentru a creşte gradul de siguranţă, atât pentru angajaţii noştri, cât şi pentru cei care vin la noi să se antreneze.

După două luni de carantină, mulţi oameni aşteaptă redeschiderea sălilor. Cum vedeţi această situaţie?

În România, industria fitness înseamnă, aproximativ, un milion de oameni care au abonament la o sală. Aceşti oameni nu reprezintă o povară pentru sistemul medical! Mai ales în aceste momente critice, ei, având un sistem imunitar puternic, reprezintă un risc mai mic de îmbolnăvire. Ceea ce reiese şi din diverse studii ştiinţifice. Prin redeschiderea sălilor de fitness, noi ne dorim să le oferim acestor oameni opţiunea de a-şi continua stilul sănătos de viaţă şi, în acelaşi timp, să atragem şi alţi oameni spre această zonă. Şi, de multe ori, un om care vrea să se apuce de sport, are nevoie de ajutorul unor profesionişti în domeniu, cum sunt antrenorii de fitness. Una peste alta, industria fitness e un partener pentru sistemul sanitar, fiindcă îl scapă de povara unui număr mai mare de oameni bolnavi.

Cum ar putea arăta cluburile după redeschidere?

Vrem să ne redeschidem cluburile, în concordanţă cu prevederile Guvernului. Compania noastră e convinsă că atât societatea, cât şi economia românească vor avea de câştigat, printr-o redeschidere rapidă a cluburilor. Argumentele noastre sunt următoarele:

*Vom implementa măsurile sanitare şi cele de siguranţă ale membrilor pentru a ţine sub control situaţia răspândirii noului coronavirus

*Industria fitness contribuie la sănătatea oamenilor

*Există beneficii economice importante aduse de industria fitness

World Class a avut o colaborare strânsă cu ceilalţi operatori ai industriei fitness în România şi cu toţii ne dorim o redeschidere graduală şi responsabilă a cluburilor. De altfel, am şi pregătit un set de măsuri şi reguli, trimis deja către Ministerul Tineretului şi Sportului. Totodată, am depus cererea oficială a redeschiderii, în etape, a cluburilor. Mai ales că trebuie să ţinem cont de importanţa activităţii fizice, în combaterea şi prevenirea obezităţii şi a bolilor cardiovasculare. Aceste boli cresc drastic gradul de risc, în ceea ce priveşte apariţia unor complicaţii, în cazul pacienţilor COVID-19.

Concret, ce va face World Class pentru a limita riscurile răspândirii virusului în interiorul cluburilor?

Chiar şi înainte de începerea stării de urgenţă, noi deja implementaserăm măsurile necesare în acest sens. Spre exemplu, am limitat numărul de oameni care se pot antrena, simultan, într-un club, în funcţie de recomandările Guvernului. De asemenea, noi ştim că implementarea unor noi măsuri de siguranţă necesită educare. De aceea, înainte de a redeschide cluburile, vom începe o campanie educaţională în acest sens, cu ajutorul reţelelor sociale. Apoi, în interiorul cluburilor, vom avea zone marcate, pentru ca distanţarea socială să fie respectată. De asemenea, membri noştri vor avea la dispoziţie soluţii sanitare pentru igienizarea mâinilor şi vor primi, gratuit, mănuşi şi măşti. Vom lua temperatura angajaţilor şi membrilor, în momentul în care aceştia vor să intră în cluburile noastre.

Ce se va întâmpla cu zona de spa, de piscină?

În primul rând, distanţarea socială va fi asigurată prin limitarea numărului de oameni care pot intra, simultan, în piscină. Apoi, dezinfecţia se va face de mai multe ori, după un program special. Şi vrem să introducem şi un sistem, prin care să fie posibilă efectuarea rezervărilor în prealabil, pentru folosirea facilităţilor din zona spa / piscină.

Clasele de group-training cum se pot relua?

Distanţarea socială va fi cheia reluării activităţii noastre şi se va aplica în toate centrele World Class! Vom ţine cont de toate recomandările guvernamentale şi restricţiile impuse, plus măsurile de siguranţă şi de prevenţie existente în regulamentul nostru de ordine interioară. Fără îndoială, vom reduce numărul oamenilor care pot participa, simultan, în clasele noastre de group-training şi vom lua toate măsurile sanitare necesare, pentru a fi siguri că membri noştri se pot antrena în cluburile World Class, în cele mai bune condiţii.

Prioritatea noastră numărul 1 e redeschiderea cluburilor, de o manieră în care să eliminăm riscurile răspândirii virusului. Cluburile noastre sunt nişte locaţii mai sigure şi mai curate, comparativ cu supermarketurile, cu metroul şi mijloacele de transport în comun, dar şi alte locuri publice, care au fost deja deschise. Convingerea mea e că atât compania noastră, cât şi întreaga industria fitness vor deveni mai puternice, după această criză, când activitatea va reveni la normal. Iar asta pentru că toată lumea va realiza şi mai mult importanţa efectuării exerciţiilor fizice, fie acasă, prin programe online, fie în aer liber, fie în cluburi. Pentru că o astfel de viaţă va asigura atât sănătatea mentală, cât şi cea fizică.



„Guvernul României a făcut o treabă foarte bună!“



Sunteţi din Suedia, o ţară care a avut o abordare aproape unică în faţa pandemiei. Cum vi s-a părut modelul suedez, comparativ cu cel românesc?

În primul rând, vreau să spun că, după părerea mea, România a adoptat, rapid, nişte măsuri foarte bune pentru siguranţa populaţiei. E foarte greu însă să faci o comparaţie între România şi Suedia, pentru că vorbim de circumstanţe total diferite. Sunt comportamente sociale diferite, culturi diferite. În Suedia, au fost făcute nişte recomandări pentru siguranţa oamenilor şi pentru stoparea răspândirii virusului, iar Guvernul a avut încredere că oamenii le vor respecta. În schimb, în România şi în multe alte ţări, s-a considerat că e necesară introducerea unor restricţii prin diverse Ordonanţe Militare şi legi. Ceea ce contează de acum încolo, indiferent de ţară, e să rămânem în siguranţă, prin reducerea riscului de răspândire a virusului. Şi, dacă va fi posibil, la nivel guvernamental, să învăţăm din exprienţa altor ţări şi să reacţionăm rapid, în cazul apariţiei unor schimbări în evoluţia pandemiei.

Cum s-a schimbat atitudinea românilor faţă de sport de când sunteţi aici?

Radical! Mai ales, în ultimii ani. La această schimbare a contribuit, cu siguranţă, dezvoltarea industriei fitness, prin deschiderea a tot mai multor cluburi. Vorbim despre o creştere a pieţei cu 45%, procent care plasează România pe un loc fruntaş în Europa la acest capitol. Vorbim despre o piaţă care, în acest moment, valorează cam 248 de milioane de euro, în România. Chiar dacă piaţa fitness e într-o creştere spectaculoasă la nivel european, în România vorbim, deocamdată, despre o piaţă tânără, cu mare potenţial de creştere. Până în 2023, mizăm pe încă 200.000 - 300.000 de oameni care îşi vor face abonamente la cluburile de fitness, ceea ce va însemna o creştere de 30-35 la sută faţă de 2018. Iar în ceea ce priveşte valoarea totală a pieţei, aceasta va atinge, aproximativ, 360-380 de milioane de euro, în 2023, în creştere cu 45-55 la sută, comparativ cu 2018.

Cum vă menţineţi într-o asemenea formă fizică la 50 de ani?

Încerc să-mi fac programul de exerciţii, zilnic, şi fac sport de când eram un copil. Pe durata stării de urgenţă, mi-am făcut antrenamentele acasă, folosindu-mi greutatea corporală, plus alergări. Am jucat hochei pe gheaţă, timp de 25 de ani, şi când mi-am încheiat cariera, am început să lucrez în fitness. Pentru mine, fitness-ul e un stil de viaţă şi, de aceea, nu-l privesc ca pe o afacere, ci ca pe un câştig în viaţa fiecărui om.

La capitolul de nutriţie, bănuiesc că mai călcaţi şi strâmb, din când în când...

Îmi place să gătesc sănătos acasă, dar apreciez foarte mult şi restaurantele din Bucureşti, care oferă o varietate culinară care acum, în această perioadă, îmi cam lipseşte. În România, am descoperit şi vinuri foarte bune, pe care le savurez, periodic, cu o friptură. Trebuie să vă dezamăgesc însă: nu mă răsfăţ cu deserturi româneşti. În schimb, din când în când, calc strâmb şi mănânc îngheţată şi ciocolată.