Cu Naomi Osaka la psiholog: Decizia care i-a schimbat viaţa, explicată de starul japonez

Naomi Osaka intră pe lista jucătoarelor depresive care evoluează în circuitul WTA şi despre care „Adevărul“ a scris aici.

Înainte de a ajunge la Miami, Osaka a fost în prim-plan din cauza unui episod teribil pe care l-a trăit, la Indian Wells. Imaginile furnizate de „Adevărul“ aici vorbesc de la sine despre situaţia dramatică în care ajunsese Osaka, acum două săptămâni.

Din fericire, japoneza a reuşit să se folosească de acest episod groaznic pentru a lua măsuri serioase, în încercarea de a se redresa. Potrivit Eurosport , Osaka a început să meargă la psiholog şi acum e alt om, la Miami! Dovadă şi rezultatele sale de pe teren. Japoneza a explicat cum e ajutată de discuţiile sale cu un specialist.

Ce a spus Naomi Osaka?

*Am început, în sfârşit, să merg la psiholog după Indian Wells. Mi-a luat aproape un an să mă decid. Ea ma învăţat anumite strategii de a gestiona situaţiile stresante şi mi-am dat seama câte beneficii îmi aduc acestea, e extrem de util.

*Acum sunt fericită să am oameni în jurul meu, aplic tehnicile învăţate, când simt anxietate: respir adânc şi apăs pe butonul de reset, când am nevoie.

*Am reevaluat situaţia de la Indian Wells, am încercat să văd de ce am fost aşa de destabilizată. Nu mai fusesem niciodată jignită astfel, dar acum mă simt pregătită să gestionez astfel de momente.