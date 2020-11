CTP îşi continuă tirada la adresa lui Maradona: „Vreţi să plâng un om care a murit eroic din pricina excesului dement de droguri?”

„Eu nu l-am insultat pe Maradona Diego Armando niciun moment. Am scris doar, eu nu sunt de acord - daţi-mi voie să am această opinie - cu o zicere veche latinească: De mortuis nil nisi bene (Despre morţi, numai de bine). Mie mi se pare o prostie, daţi-mi voie să mi se pară o prostie, cu toate că e veche de mii de ani. Nu! Despre morţi, ca şi despre vii, se spune adevărul, se comunică faptele vieţii sale, faptele, declaraţiile, acţiunile, ceea ce a făcut şi bine, şi rău în acea viaţă. De ce despre morţi numai de bine?”, a spus gazetarul la

Acesta a reluat povestea carierei lui Maradona din perspectiva sa, considerând că fotbalistul argentinian, dincolo de geniul evident arătat pe teren, şi-a clădit faima şi pe trişat şi nu a arătat niciun respect faţă de profesia de sportiv, fiind adesea drogat chiar şi pe teren.

„Am început, încă din titlu, prin a spune: „Un geniu cu mingea. Dar atât”. Nu sunt părerile mele, nu sunt insulte pe care i le aduc eu, sunt fapte, fac jurnalism cu fapte: a fost testat de trei ori, găsit pozitiv la droguri, a fost eliminat din echipa naţională a Argentinei înainte de meciul cu România, câştigat cu 3-2 de România în 1994 pentru că a fost găsit dopat în ultimul hal, cu cinci tipuri de efedrină. S-a drogat în toată perioada în care a jucat fotbal, din 1982, a intrat pe teren de nu ştiu câte ori cu cocaină, cu efedrină şi cu alte droguri în cap. A marcat un gol fals, un gol cu mâna, recunoscut, fotografiat, se poate vedea în toată lumea, pe care nu l-a recunoscut niciodată, nu şi-a cerut scuze, deci un lucru profund necinstit. Acest om a fost fotbalist, dar n-a fost sportiv. Spiritul sportiv i-a fost străin, n-a ştiut că înseamnă asta. Astea sunt fapte. Faptul că a vorbit despre propriii săi copii, despre trei dintre ei pe care iniţial a refuzat să-i recunoască, dintre copiii pe care i-a făcut în serie a spus „sunt produsul banilor şi greşelilor”, sunt vorbele lui, nu sunt vorbele mele. Vreţi să plâng pentru un om care a trişat continuu în sport? Eu nu pot”, a spus Cristian Tudor Popescu.

„Am spus că Diego Armando Maradona nu a fost un sportiv, nu a avut habar şi nu a vrut să ştie ce înseamnă spirit sportiv şi am arătat de ce. Nu mai vorbesc de faptul că se fac tot felul de afirmaţii, că a fost cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor. Şi aici, sunt argumente, din nou, cifrice, pe loc, argumente tehnice. De ce? Pentru că a câştigat Cupa Mondialîă în 1986? Pele Edson Arantes do Nascimento a câştigat Cupa Mondială de trei ori! 1958, 1962 şi 1970. Eu am un alt fotbalist (preferat), Johan Cruyff, dar n-o să spun acum de ce Johan Cruyff, e mult mai important pentru fotbal, pentru sport, pentru fotbal ca sport al creierului, cum spunea Cruyff, bun, lăsăm asta.

L-am auzit pe selecţionerul naţionalei spunând că Maradona a fost mai mare decât Messi. Bun, aşa putem să credem fiecare ce vrem, dar să luăm cifrele. Ia să vedem cifrele la club. Maradona a jucat la Barcelona şi la Napoli. Hai să ne uităm ce performanţe are Maradona, câte goluri a marcat, şi ce performanţe are Messi la Barcelona! Este zdrobitor! Dar asta nu înseamnă că nu a fost un mare fotbalist. N-am negat lucrul acesta.

Vreţi să plâng pentru un om care a murit eroic din pricina excesului dement de droguri? Se droga, potrivit declaraţiei lui, stimaţi fani ai lui Maradona, se droga de duminică până miercuri, aşa spunea: am party-urile mele de cocaină de duminică până miercuri, dup-aia mă duc să joc fotbal la final de săptămână. Un om care a băut în neştire, care a mâncat în neştire, care a fumat trabuc în neştire până când i-au crăpat inima şi creierul la 60 de ani! Vreţi să-l plâng pentru asta?!”, a mai spus gazetarul.