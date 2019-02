Halep vs Svitolina - CTP: "Halep a fost un Hopa-Mitică. Nu se sparge, nu se strică, în picioare se ridică!"

„Simona Halep a avut o capacitate fantastică de a ţine la tăvăleală. A fost un adevărat Hopa-Mitică, nu se sparge, nu se strică, în picioare se ridică. Ea a rămas stabilă, deşi a făcut greşeli, unele mari, dar nu şi-a pierdut în niciun fel încrederea”, a spus Cristian Tudor Popescu



Rugat să comenteze faptul că Simona nu a apelat încă la sfaturile noului său antrenor, belgianul Thierry Van Cleemput, Cristian Tudor Popescu a precizat: „Ştie ea bine de ce. Pentru că discutase cu Darren Cahill ca intervenţiile lui la bancă să fie cât mai rare, dacă nu deloc. Pentru că vin Grand Slam-urile şi acolo nu poate intra antrenorul pe teren. Era o tactică stabilită înainte de despărţirea de Cahill. Thierry van Cleemput e de foarte puţină vreme, de două săptămâni. Nu cred că era în măsură să îi dea un impuls util, se cunosc de prea puţin timp. La aceste intervenţii nu contează ce îi spui din punct de vedere tehnic, ci câtă încredere îi dai, să ştie ce are de făcut în continuare. Or, nu cred că Thierry van Cleemput este, în momentul de faţă, în situaţia de a face aşa ceva. Decizia de a nu cere on court coaching a fost corectă”, a mai spus Cristian Tudor Popescu

