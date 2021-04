CSM, risipă din bani publici pentru rezultate dezolante: Reacţii dure după eliminarea din Ligă

După meci, lumea handbalului românesc s-a arătat şocată de această contraperformanţă uriaşă, care a venit după ce naţionala feminină a dat-o în bară la Euro 2020 (locul 12 din 16) şi a ratat, luna trecută, calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

„Calificarea s-a pierdut, de fapt, în cele 20 de minute din repriza secundă. A fost ceva de necrezut ce s-a întâmplat, acolo s-a pierdut jocul! Măcar 50% dintre ratări, dacă nu erau, altfel discutam acum. Sunt jucătoare cu experienţă internaţională, cu patru-cinci campionate mondiale şi europene în spate, nu se poate întâmpla aşa ceva! Neagu a jucat bine, dar handbalul e un sport colectiv, nu poate o singură jucătoare sau două să facă totul“, a spus Gheorghe Tadici pentru prosport.ro.

Iar fostul mare handbalist, Vasile Stângă, a avertizat că această eliminare din Ligă poate marca viitorul clubului CSM Bucureşti, care „înghite“ sume mari din bani publici, cu rezultate tot mai slabe. „Această necalificare va atârna greu. Toată lumea aşteaptă doar de la Neagu. Cât să mai facă şi ea de una singură? Săracul Adi Vasile s-a pierdut, la un moment dat. N-a găsit soluţii la jocul ŢSKA-ului. Când s-au apărat cinci plus unu, n-a ştiut că se mai facă. Tu, ca antrenor, trebuie să ştii foarte bine, am soluţia A, B sau C. Cred că ar fi trebuit să joace puţin cu doi pivoţi, fără inter dreapta. Lazovici n-a fost în joc, se mai întâmplă. Dar Adi n-a găsit soluţii“, a spus Stânga pentru gsp.ro.

Din tabăra CSM-ului, explicaţiile de după eliminarea din Ligă au fost în ton cu evoluţia echipei din retur: lipsite de consistenţă! „În primul rând, vreau să felicit ŢSKA Moscova pentru calificare. Cred că, după aceste două meciuri, au meritat-o. Avantajul de cinci goluri de la Bucureşti ne-a dat încredere, dar n-a fost de ajuns pentru a ne califica. Ei au avut un portar foarte bun, care a fost tot timpul acolo pentru echipă“, a spus antrenorul Adrian Vasile. Care a fost completat de pivotul Dragana Cvijic: „Nu ne-a ieşit jocul, am avut ceva probleme în apărare, la începutul jocului. Am avut ultimul atac şi n-am profitat de el. A fost un joc slab pentru noi şi supărător pentru că voiam să ne calificăm în Final Four“.

2018 e anul în care CSM s-a calificat ultima dată în Final Four-ul Ligii Campionilor. Atunci, „tigroaicele“ au încheiat competiţia pe locul 3.

Liga Campionilor, sferturi, retur

ŢSKA Moscova - CSM 24-19 (51-51 la general)

Metz - Brest 26-26 (50-60)

Gyor - Buducnost 24-21 (54-40)

Rostov-Don - Vipers 23-23 (50-57)

*ŢSKA Moscova, Gyor, Brest şi Vipers s-au calificat în Final Four.

*Tragerea la sorţi a semifinalelor va avea loc la data de 13 aprilie, la Budapesta. Tot acolo va avea loc şi Turneul de Final Four, la datele de 29 şi 30 mai.

*Gyor e deţinătoarea trofeului.