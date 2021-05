CSM Bucureşti a câştigat titlul în Liga Florilor, al cincilea din palmaresul clubului

CSM Bucureşti şi-a luat revanşa în faţa Universităţii Cluj, singura echipă din campionat care a reuşit în acest sezon să ia un punct liderului.



CSM Bucureşti este lider neînvins, cu 76 de puncte, şi mai are două meciuri de disputat în acest sezon, în 30 şi 31 mai, cu echipele Dacia Mioveni şi SCM Craiova, în etapele 30 şi 28. În etapa a 29-a, CSM va ”sta”.

În 2019, titlul a fost câştigat de SCM Râmnicu Vâlcea, iar sezonul trecut nu a fost acordat, din motive pandemice.





“După un an cu peripeţii din pricina pandemiei, echipa noastră a reuşit să revină acolo unde îi e locul, în fruntea handbalului românesc. Şi a ajuns fără mari probleme, în primul rând datorită faptului că a tratat toate meciurile cu seriozitate. Multe partide au fost foarte disputate. Faptul că în acest sezon au evoluat şi alte jucătoare, pe lângă vedetele echipei, jucătoare care au adus un plus echipei nu poate decât să me bucure. Toată lumea merită felicitări, după un an în care toţi cei implicaţi în marea performanţă la Bucureşti au asigurat liniştea necesară fetelor. Iar fetele au răspuns perfect, făcându-şi datoria. Echipa băieţilor şi-a atins obiectivul, iar cele şase echipe de junioare şi de juniori s-au calificat la turneele finale. Asta înseamnă că lucrurile ai fost făcute cum trebuie. Conducerea tehnică merită felicitări pentru că a găsit echilibru. Să nu le uităm pe jucatoarele care s-au accidentat de-a lungul acestui sezon. Felicitări şi lor şi le aşteptăm să revină şi mai puternice”, a spus Remus Drăgănescu, coordonatorul compartimentului handbal de la CSM Bucureşti, pentru site-ul oficial al clubului.

CSM Bucureşti a cucerit de cinci ori titlul în Liga Florilor, în 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18 şi 2020-2021.





Pe lângă cele patru titluri, tigroaicele mai au în palmares patru Cupe ale României (2016, 2017, 2018, 2019), trei Supercupe ale României (2016, 2017, 2019) şi, cel mai important, EHF Champions League în sezonul 2015–16!





