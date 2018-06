Croaţii exultă după corecţia aplicată Argentinei. „Am făcut un meci minunat! Am învins echipa la care evoluează cel mai bun jucător din lume“

În minutul 85 al meicului cu Nigeria, când Kalinici n-a vrut să intre pe teren, Zlatko Dalici l-a trimis acasă.Dalici a reuşit să se impună în vestiarul Croaţiei, spre deosebire de Jorge Sampaoli, care a cultivat bisericuţele din lotul pumelor.

"Am învins o mare echipă a Argentinei, care are cel mai bun jucător din lume. Am făcut un meci minunat. Ne-am apărat bine şi tactica noastră a fost perfectă, jucătorii au făcut exact ce le-am cerut. Ne-am creat trei ocazii mari în prima repriză. Greşeala lui Caballero ne-a ajutat, dar meritam acel gol, deoarece nu era prima noastră ocazie, ci a patra. Am meritat tot ce am primit de la acest meci", a spus Dalici.

Mijlocaşul croat Luka Modrici a fost desemnat jucătorul meciului Croaţia - Argentina, scor 3-0.

"Cel mai important lucru este că ne-am îndeplinit obiectivul. Acum trebuie să luăm fiecare meci aşa cum vine. Nu trebuie să cădem în capcana euforiei şi trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. Victoria noastră a părut uşoară, dar nu a fost. Primul nostru gol a fost marcat după o greşeală a portarului, dar noi am făcut un meci perfect. Messi ? Nu obişnuiesc să comentez performanţele jucătorilor adverşi. Dar noi am reuşit să ne apărăm foarte bine şi să evităm ca mingea să ajungă la Messi. Am reuşit o performanţă fantastică", a declarat Modrici.