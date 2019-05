Criterii năstrujnice pentru ca un tehnician să poate antrena la FCSB: „Să se împărtăşească în Posturi”

Pe lângă cerinţele trâmbiţate de şeful de la FCSB pe toate canalele media, că antrenorul trebuie să îşi facă tactica şi schimbările în funcţie de toanele sale, tehnicianul-marionetă trebuie să fie şi un bun creştin.



"Cu Edi, treaba e rezolvată 95%, din punctul meu de vedere. Că-l vreau. Dar, la cum îl văd pe el, nu mai e 95%. Îmi place de el că se împărtăşeşte. Şi el, şi familia lui se împărtăşesc. Eu vreau un antrenor creştin. Să fii creştin nu înseamnă să fii botezat aşa, ci să te împărtăşeşti în Posturi. Am vorbit cu Edi Iordănescu şi azi. Mi-a zis «Nea Gigi, mai am 3 etape. Vreau să termin cu demnitate. Nu vreau să vorbim acum de plecare”, a spus Becali la TV Digi Sport.



Latifundiarul din Pipera nu a omis să se laude că este căutat mulţi antrenori pentru a se autopropune să preia banca tehnică a echipei pe care o păstoreşte



„Am soluţii multe. Sunt antrenori mari de la care am primit telefoane. Am zis că până nu vorbesc cu Edi, nu decid. Dar e posibil să mă vrăjească un antrenor până atunci. Nu vreau să zic nimic. Sunt antrenori mari, unul chiar foarte mare. M-a sunat ca să bem o cafea. Am soluţii multe. Nu face antrenorul strategia de transferuri. Asta o fac eu”, a mai spus fostul cioban

Formaţia FCSB a învins, duminică seară, pe Arena Naţională, cu scorul de 1-0, campioana CFR Cluj, în ultima etapă a play-off-ului Ligii I.

A fost ultimul meci al lui Mihai Teja pe banca tehnică a celor de la FCSB. Antrenorul a fost demis pentru că nu a reuşit să câştige titlul de campioană, echipa sa terminând pe locul secund în clasamentul Ligii !.

