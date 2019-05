Cristina Neagu a semnat prelungirea contractului cu CSM Bucureşti. Cât va câştiga cea mai bună handbalistă a lumii

”Am ales cu sufletul şi am semnat prelungirea”, a declarat Neagu după semnarea contractului, care se urma să se încheie pe 30 iunie 2019.

”Am ales cu sufletul şi am semnat prelungirea, pentru că, aşa cum am declarat şi acum doi ani când m-am întors în ţară şi am semnat cu CSM Bucureşti, îmi doresc foarte mult să cîştig Liga Campionilor cu o echipă din România. Sezonul recent încheiat a fost unul foarte greu pentru echipă, în care rezultatele nu au fost cele scontate, dar cred că această echipă poate şi merită mult mai mult. Vom reveni şi mai puternice!”, a declarat Neagu, citată de site-ul oficial al CSM Bucureşti.

Pe contul oficial de Facebook, sportiva a venit cu mai multe amănunte şi le-a dat peste nas celor care au criticat pretenţiile ei financiare.





”Vreau să vă anunţ că astăzi am semnat prelungirea contractului cu CSM Bucureşti pe încă un sezon. A fost o perioadă grea, în care am stat deoparte şi m-a întristat să văd cum se tot discută doar despre salariul meu şi mai puţin despre performanţa unică pe care am reuşit-o în handbalul mondial (n.r. – Neagu a primit pentru a patra oară titlul de cea mai bună handbalistă din lume, un record). Oameni care şi-au dat cu părerea despre ce şi cât merit, neavând idee ce înseamnă sportul de performanţă, câtă muncă şi câte sacrificii trebuie să faci pentru a ajunge în vârf şi mai ales pentru a te menţine acolo. Am decis să rămân, pentru că iubesc să joc în ţara în care m-am născut, în faţa suporterilor români, şi pentru că îmi doresc să îmi îndeplinesc visul, acela de a câstiga Liga Campionilor cu o echipă din România! A fost un sezon foarte greu, dar ne vom întoarce la anul şi mai puternice!”, a scris Neagu.

CSM Bucureşti a încheiat sezonul pe locul 2, absenţa Cristinei Neagu din lot în ultimele cinci luni contând enorm. Ea s-a accidentat la Campionatul European din decembrie 2018 şi a fost operată de ruptură de ligament. Sportiva de 30 de ani ceruse în februarie, prin intermediul impresarului său, cel puţin 20.000, pentru a semna o nouă înţelegere cu fosta campioană a României.

