Cristina Neagu, scârbită de fostul selecţioner al României: Discurs acid la adresa lui Ambros Martin

„Trădarea“ anului în sportul românesc a venit din partea lui Ambros Martin care, în anul în care România va ataca calificarea la Jocurile Olimpice din 2020, pur şi simplu, a abandonat naţionala feminină!





„La un moment dat, am simţit că nu avansăm şi echipa nu devine mai puternică. Am fost la echipa naţională a României aproape trei ani, am trecut prin trei turnee importante cu ea, calificarea la Jocurile Olimpice a fost obiectivul principal pentru mine şi pentru federaţie. A mai rămas un an până acolo şi mi-am dat seama că nu pot face mai mult. Am fost sincer şi i-am spus acest lucru preşedintelui federaţiei în ianuarie“, a fost explicaţia dată de Martin după ce a ajuns în Rusia.





Declaraţiile sale n-au convins-o însă pe vedeta României, Cristina Neagu. Potrivit Digi Sport, la prezentare lotului CSM-ului, Neagu a lansat un atac dur la adresa lui Ambros Martin care, între timp, a fost înlocuit la cârma primei reprezentative de suedezul Tomas Ryde.





Ce a spus Cristina Neagu?





*Pentru mine a fost un şoc să văd că Ambros Martin nu mai e antrenorul echipei naţionale, pentru că nu mă aşteptam. El vorbea mereu despre Jocurile Olimpice, despre acest obiectiv personal al lui, dar şi al echipei.





*N-am înţeles ce s-a întâmplat. Dacă aşa a ales, să lase echipa naţională a României cu un an înaintea de Olimpiadă, cred că n-a fost fair-play.





*Din punctul meu de vedere, nu se cuvine ce a făcut el. Dacă echipa era pe drumul bun sau rău, cred că i se datorează, după trei ani de când o conducea.





*Acesta e unul dintre cele mai importante sezoane ale mele. Din păcate, am suferit această accidentare, care încă mă ţine departe de teren. De aceea, obiectivele mele sunt următoarele: să mă recuperez şi să încep să joc. Pentru multe dintre noi, va fi ultima ocazie de a juca la Olimpiadă.





*Sunt bine, dar nu ştiu când o să revin pe teren. Deocamdată, nu mă antrenez cu echipa. Merg şi în sală, dar mă antrenez separat.





*Avem o echipă nouă, cu multe jucătoare noi, e nevoie de răbdare pentru ca relaţiile de joc să fie aşa cum trebuie. E nevoie de timp ca să existe omogenitate. Din păcate, avem multe fete accidentate, unele de abia şi-au revenit. E o situaţie destul de grea.





Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: