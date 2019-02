Cristina Neagu a povestit coşmarul prin care a trecut părinţii ei: Mamă, nu m-am operat pe creier!

Cristina a acordat un amplu interviu pentru redbull.ro, în care a vorbit despre accidentare, dar şi despre momentele care au urmat apoi, dezvăluind cum au reacţionat părinţii ei după nefericitul incident de la Europene:

"A fost meciul seara şi a doua zi dimineaţa m-am dus să fac RMN la genunchi şi cum am ieşit din RMN m-au şi sunat ai mei. Tata încerca să fie super puternic la telefon, am simţit că îi tremură vocea şi, la un moment dat, mi-a zis ”hai că ţi-o dau pe maică-ta.” Şi, efectiv, de la mama n-am reuşit să înţeleg nici un cuvânt. Urla, zbiera, plângea în telefon, săraca. M-a făcut şi pe mine să plâng. Zic ”gata, gata, sunt bine, nu-ţi face griji, sunt bine.” Mama suferă foarte mult. Eu mă ridic, merg şi zic ”uite, sunt bine”, şi începe şi plânge, că săraca de mine, că de ce mi se întâmplă asta, că vrea să mă ajute, că bine că am chemat-o, că nu mai poate, că dacă am ce să mănânc...Zic ”Mama, nu m-am operat pe creier, m-am operat la genunchi.” Îmi aduc aminte când mi-am rupt prima dată ligamentul la piciorul stâng şi am mers acasă şi m-a văzut în cârje, a început să plângă. Mi-ar fi greu să stau cu ea în fiecare zi. Îi e greu să treacă peste lucrul ăsta, deşi o văd că încearcă. Când pleacă de la mine se uită cu o faţă, de parcă sunt cel mai amărât om de pe pământ şi abia iese pe uşă şi zice ”bine, bine, lasă că te sun mâine” şi mi-e milă, îţi dai seama. Până la urmă încerc s-o consolez eu pe ea"

Dacă dai 10 goluri, oamenii spun ”ăsta nu e sport individual, trebuie să câştige echipa”, dacă dai 5, ”a jucat slab”, dacă dai 7 goluri, ”mda, s-a apropiat de nivelul ei”. Am învăţat să trăiesc cu lucrurile astea, sunt mândră de cine sunt, de ce am realizat, dar mai ales de felul în care sunt eu, şi de faptul că sunt foarte puternică, şi că am trecut prin atâtea, şi am auzit atâtea, şi de fiecare dată zic ”ştiu cine sunt şi pot chiar mai mult de atât”. Cu lucrul ăsta trăiesc.

Am tot auzit despre anumite junioare, care fac câte un meci bun, gata, e ”noua Cristina Neagu”. Dar ca să fii Cristina Neagu trebuie să treci prin anumite etape şi să treci prin anumite lucruri. Nu poţi să spui pur şi simplu după un meci sau după un campionat bun că o nu ştiu care jucătoare e noua Cristina Neagu. E greu să ajungi la un anumit nivel.

