Cristina Laszlo, desemnată cea mai bună jucătoare a României în meciul cu Polonia: „Am dat dovadă de caracter“

La finalul întâlnirii, Cristina Laszlo, autoare a şase goluri, a fost desemnată cea mai bună jucătoare a partidei şi a vorbit despre cum s-a văzut meciul din teren.

"Am început foarte prost, dar am dat dovadă de caracter. Ne-am îmbunătăţit nivelul pe parcurs.Tot ce contează este că am câştigat. Am luat toate punctele şi suntem fericite. Sunt mândră de echipa mea, pentru că am fost foarte puternice din punct de vedere mental. Meciul era crucial pentru că ambele echipe nu aveam niciun punct înainte de partidă" , a declarat jucătoarea legitimată la Baia Mare.