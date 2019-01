Cristiano Ronaldo, acuzaţii grave din partea unei alte foste iubite: „Este un golan şi un mincinos!“

Jasmine Lennard, una dintre fostele iubite ale fotbalistului, a ieşit la atac şi îl ameninţă pe atacantul portughez că poate dovedi faptul că acesta ar avea probleme mentale. "Este un golan şi un mincinos! Un psihopat nenorocit. Am sute de mesaje despre el. Sunt poveşti despre cuceririle sale, la fel ca in situaţia lui Kathryn Mayorga. Conversaţii detaliate in care conştientizează faptul că are probleme mentale serioase. După ce m-am gândit mai bine, am decis să o ajut pe Kathryn Mayorga şi echipa ei de jurişti în privinţa acuzaţiei de viol împotriva lui Cristiano. Nu voi sta in spate să îl privesc cum minte. Voi face tot ce pot să o ajut. Am mesaje şi înregistrări foarte importante, care îi vor dezvălui adevarata faţă. Jocul se va sfârşi", a scris Jasmine în mai multe mesaje postate pe Twitter



Ronaldo şi-a clamat întotdeauna neviovăţia



Fotbalistul a recunoscut că a făcut sex cu femeia, dar a susţinut tot timpul că a fost vorba de o relaţie sexuală consensuală şi a negat vehement orice agresiune asupra tinerei, Ronaldo este tatăl a patru copii: Cristiano (8 ani), care s-a născut în SUA, iar identitatea mamei sale nu a fost niciodată făcută publică, gemenii Eva şi Mateo (un an), născuţi cu ajutorul unei mame-surogat, şi încă o fată de doar 10 luni cu actuala sa iubită, Georgina Rodriguez (23 de ani).



Cazul de viol în care ar fi fost implicat portughezul în 2009 a fost redeschis anul trecut. Dacă va fi găsit vinovat, Ronaldo riscă ani grei de închisoare