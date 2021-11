„Creierul“ Ferrari, ucis într-un accident de maşină: Doliu în lumea din Formula 1

Veste tristă pentru fanii Formulei 1: Antonia Terzi, prima femeie care a ocupat o funcţie-cheie în cadrul unor echipe precum Ferrari şi Williams, a decedat după un accident de maşină.

Profesoară la Universitatea din Canberra, Antonia Terzi a decedat după un accident de maşină, în Marea Britanie.

Echipa Williams Racing a confirmat această ştire tragică printr-o postare pe Twitter: „Suntem profund îndureraţi de dispariţia fostei noastre colege şi sefă în aerodinamică, Antonia Terzi. Gândurile noastre se îndreaptă către prietenii şi familia Antoniei în aceste clipe grele“.

We are deeply saddened to learn of the passing of our former colleague and chief aerodynamicist, Antonia Terzi.



Our thoughts go out to Antonia's friends and family at this difficult time. pic.twitter.com/lgrhmanuQm