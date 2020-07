Craiova poate câştiga partida cu Astra la „masa verde”! Mihai Rotaru: „Ar trebui ca acest meci să nu se mai dispute”

Finanţatorul echipei Universitatea Craiovei, Mihai Rotaru, a anunţat variantele disponibile acum pentru echipa sa şi a explicat de ce a decis ca lotul să rămână la Giurgiu şi să nu se întoarcă acasă.

„E o stare de disconfort, toată lumea voia să joace, dar, din păcate, nu se poate. Acum, şansele erau foarte mici să se întâmple asta. Ei făcuseră testele zilele trecute.. Am avut o tentativă să plecăm, dar ne-am dat seama că poate interveni DSP. Sunt abordări diferite în funcţie de zonă, am văzut că cei de la Cluj au decis ceva, cei din Ilfov altceva. Giurgiu poate avea altă abordare şi rămânem pe loc. Ne putem trezi că suntem reprogramaţi vineri, apoi să ne întoarcem. Am discutat cu staff-ul, cu căpitanii, toţi au vrut acelaşi lucru”, a declarat Mihai Rotaru, la Digisport Special.