Cozmin Guşă: Sezonul internaţional de judo începe în septembrie, la Cluj-Napoca

Openul European de seniori, la masculin şi feminin, care ar fi trebuit să aibă loc la Roma va avea loc la Cluj, începând cu 27 septembrie.

"Sunt la Viena, am treabă la federaţia internaţională, am luat două competiţii în septembrie. Am luat un mare open de judo la seniori, unde vor fi probabil 500 de sportivi, pe care Roma nu mai poate să-l organizeze. Îl organizez eu la Cluj, va începe pe 27 septembrie.

La această competiţie vor fi doar sponsori privaţi, statul nu se va implica. Iar pe 13 septembrie am luat prima competiţie de judo a sezonului, un Open European de cadeţi. Acolo vor fi probabil vreo 800 de sportivi. Sunt două competiţii majore, practic sezonul de judo care e închis până la sfârşitul lunii august va debuta cu aceste competiţii.