COVID-19, văzută prin ochii lui Ibrahimovici: A povestit cum a trecut prin boală

COVID-19 e o boală care nu necesită îngrijiri medicale în cazul multor oameni. De fapt, foarte mulţi bolnavi vor fi asimptomatici şi nu vor afla niciodată că au contractat noul coronavirus.





De aceea, foarte mulţi sportivi au fost diagnosticaţi cu COVID-19, nu pentru că ar fi avut probleme fizice, ci pentru că au fost testaţi, periodic. În această categorie s-a aflat şi Zlatan Ibrahimovici (39 de ani), liderul din teren al celor de la AC Milan. Acum, într-un interviu acordat în „L'Equipe“ şi preluat de gsp.ro, suedezul a povestit cum a trecut prin boală.





Ce a spus Zlatan Ibrahimovici?





*La început, am fost calm, am fost intrigat să vad cum e să ai COVID. A lovit o lume întreagă, a fost o tragedie, iar acum s-a intamplat să am şi eu. Am aşteptat acasă să văd ce se întâmplă. Dureri de cap, dar nu foarte puternice, şi aproape că mi-am pierdut gustul pentru un moment.





*Să stai degeaba e teribil. La un moment dat, ajunsesem să vorbesc cu casa şi să le dau nume pereţilor. Devenise ceva mental. Te uiţi la tine si ţi le imaginezi pe toate.