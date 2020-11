Cosmin Olăroiu a vorbit despre o eventuală revenire în Europa. De ce a refuzat toate ofertele primite până acum

Într-o intervenţie la Telekom Sport, Cosmin Olăroiu a declarat că a avut mai mute oferte de a antrena în Europa, dar că niciuna dintre ele nu a fost pe placul său.

"În momentul în care treci la o echipă în Europa, care nu are un obiectiv ok, rişti să compromiţi tot ce ai făcut şi lumea poate zice că nu eşti bun în Europa. Când e un proiect care-ţi dă posibilitatea de a face ceva, nu aş ezita. Dacă voi avea posibilitatea de a antrena în Europa, voi merge. Am venit în China pentru că voiam să merg într-o altă ţară şi să văd dacă pot face ceva în altă ţară. Şi aş merge şi cu mare plăcere în altă parte, în Europa, oriunde, numai să fie un proiect OK. Dacă te duci la o echipă unde ai 90% şanse să retrogradezi, rişti să distrugi ce ai făcut", a spus Cosmin Olăroiu pentru sursa citată.