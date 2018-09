Cosmin Contra: Nu pot să le reproşez nimic băieţilor, au dat totul, acum trebuie să mergem la Belgrad şi să facem un rezultat bun acolo

"E urât să joci fără spectatori, mai ales că naţionala are nevoie de fani. Au fost agresivi, nu am reuşit să desfacem apărarea lor. Nu am fost inspiraţi în faza de atac, ei au încercat să ţină de rezultat şi au jucat la trecerea timpului. Nu pot să le reproşez nimic băieţilor, au dat totul, acum trebuie să mergem la Belgrad şi să facem un rezultat bun acolo. Chiricheş pare mai grav ca Pintilii, vom vedea ce se va întâmpla. Dacă nu se accidenta Pintilii, următoarea schimbare era Ţucudean, am fi jucat cu două vârfuri", a declarat Contra la Pro TV.

Reprezentativa de fotbal a României a încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul susţinut, vineri, la Ploieşti, în compania Muntenegrului, în prima etapă a grupei 4, seria C a Ligii Naţiunilor.

Partida s-a disputat fără spectatori, ca urmare a unei suspendări dictate pe parcursul preliminariilor Euro 2016.

În următorul meci, România va întâlni Serbia, luni, la Belgrad.