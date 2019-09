Cosmin Contra s-a enervat la conferinţa de presă înaintea meciului cu Malta! Ce l-a deranjat pe antrenorul naţionalei

Deşi spune ca nu este deranjat de critici, Contra nu a ratat ocazia de a îi pune la punct pe cei care au scos în evidenţă jocul tern al echipei naţionale şi deciziile tehnicianului de la partida cu selecţionata iberică.

"Nu sunt dezamăgit de critici, fac parte din viaţa sportivă. Niciodată nu am fost un antrenor fricos. Am încercat să aleg exact tactica cu care am crezut ca pot sa pun în dificultate echipa Spaniei. Dar cum noi vorbim de meciurile actuale şi nu vorbim de meciurile Spaniei, o să vă spun eu rezultatele pe care le-au avut spaniolii împotriva unor adversari probabil mai puternici decât noi. Da?

La meciul de acasă cu Suedia, Spania a avut, în prima repriză, o posesie de 80 la sută şi au avut 6-7 ocazii clare, iar portarul lor a făcut mai multe minuni decât a făcut Tătăruşanu în prima repriză. Croaţia, vicecampioană mondială, a luat 6 pe terenul Spaniei. Cu Norvegia a pierdut 2-1, dar după ce Spania a ratat 6-7 ocazii. În Anglia au bătut cu 2-1, dar au mai avut vreo 6-7 ocazii. Atunci Spania este o echipă care, oricare ar fi adversarul, prin jocul pe care îl practica şi prin jucătorii pe care îi are, prin mobilitatea pe care o are şi prin posesia pe care o are, face să sufere oricare adversar", a spus Contra intr-o conferinta de presa, citat de ziare.com.