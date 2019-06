Cosmin Contra, înaintea meciului cu Malta: ”Încercăm să evităm o surpriză”

”Ceea ce încercăm să evităm e să nu se întâmple vreo surpriză. E clar că tratăm foarte serios acest meci cu Malta, chiar dacă venim după un rezultat bun în Norvegia, mai ales după ce în minutul 74 pierdeam cu 2-0, dar am reuşit să scoatem un egal preţios. Şi acum trebuie să tratăm acest meci cu Malta foarte serios, pentru că aşa cum am zis şi contra Insulelor Feroe, orice meci e periculos dacă nu îl tratezi cu seriozitate. Asta vom încerca să transmit jucătorilor. Vor fi anumite schimbări în echipă, datorită prospeţimii, datorită că la meciul cu Norvegia s-a depus un efort imens. Şi avem nevoie de prospeţime pentru a putea să tratăm serios acest meci şi să încercăm să îl câştigăm. Cred că Malta se apără foarte bine cu întreaga echipă. Nu pot scoate în evidenţă un singur jucător. Este o echipă foarte bună, foarte bine organizată şi care iese foarte bine pe contraatac", a spus Contra.

"Mi-aş fi dorit să am mai multe puncte, dar avem adversari foarte puternici. De-a lungul istoriei am avut mereu probleme să jucăm cu adversarii din nord. Mă refer aici la Norvegia, Suedia şi Insulele Feroe. Sunt echipe care, datorită structurii jocului nostru, al calităţii jucătorilor noştri, mereu ne pun în dificultate. Dar nu am cum să nu fiu mulţumit de atitudinea jucătorilor, de felul în care au încercat să dea 100% să câştige meciurile. Din păcate întotdeauna, mă refer la meciul din Suedia şi la cel din Norvegia, am jucat de la 2-0 şi nu e uşor. Dar sper ca la meciurile de acasă să fim mult mai concentraţi, să avem noi 2-0 şi să fugă ei după egalare dacă pot”, a ma adăugat selecţionerul.





