Cosmin Contra: Sunt greşeli de arbitraj care mă fac să cred că arbitrul a prins o zi foarte slabă. Dacă a fost 11 metri, eliminare sigur nu a fost

Contra a criticat însă arbitrajul, spunând că Gabriel Tamaş nu ar fi trebuit să fie eliminat, deoarece nu a existat intenţie la faza respectivă, iar portarul oaspeţilor ar fi trebuie să primească un cartonaş roşu la un alt moment al jocului.

“Au fost două reprize total diferite. Ceea ce am pregătit tactic în ultimele zile a fucţionat foarte bine în prima repriză. Am încercat să îi surprindem pe contraatac, am muncit foarte mult, dar totul s-a schimbat cu acel penalti. Dacă a fost 11 metri, eliminare sigur nu a fost, după noile reglementări din arbitraj. Pentru repriza a doua aveam altă strategie, poate puteam să le punem probleme, dar s-a rupt tot cu acea eliminare care nu a fost, plus că am avut o eliminare în repriza a doua, când portarul lor a scos mingea din afara careului. Gabi Tamaş a vrut să degajeze mingea şi dacă nu e intenţie nu e eliminare. Din reluări se vede că nu a avut intenţia, nu a fost o acţiune violentă. Dacă la Gabi Tamaş a fost roşu, la portarul lor care respinge de la 20 de metri ce e? Ca să nu se interpreteze şi să fiu suspendat, pot spune că sunt greşeli de arbitraj care mă fac să cred că arbitrul a prins o zi foarte slabă împotriva România”, a spus Contra.

El a menţionat că nu ştie de ce arbitrul a judecat într-o altă manieră împotriva României. “Păcat, poate aveam şansa să câştigăm. Dar sunt fericit că echipa a reuşit 45 de minute să nu primească gol în inferioritate numerică. Sunt un antrenor fericit că am reuşit acest egal şi vreau să-I felicit pe jucători pentru acest lucru. E clar că mi-a fi dorit să câştigăm şi dacă rămâneam cu 11 oameni în teren cred că aveam forţa să câştigăm. Ne-a ajutat şi meciul tur, pentru că am ştiut cum să-i închidem. Acum nu mai depinde de noi să câştigăm grupa, dar cred că păstrăm în continuare şanse”, a adăugat Cosmin Contra.

Selecţionerul l-a lăudat pe Tudor Băluţă şi a explicat de ce l-a schimbat pe Drăguş: “Pe Drăguş l-am schimbat pentru că aveam nevoie de experienţă. Astăzi însă cred că am câştigat un jucător, Băluţă, deşi am văzut mai multe critici. Dacă el nu e capabil după doi ani titular la Viitorul, nu ştiu cine e… Atitudinea pe care a avut-o astăzi a fost una foarte bună”.

Contra consideră că România a obţinut un punct mare. “Serbia e o echipă valoroasă, redutabilă din toate punctele de vedere. Mai sunt două meciuri şi eu cred că orgoliul muntenegrenilor va fi mare cu Serbia. Atunci vom vedea dacă ne vom bate la locul 1 sau 2”.

Cosmin Contra a vorbit şi despre starea terenului, spunând că nu s-a prezentat atât de bine cât se aştepta. “Dar cel mai mult îmi pare rău că nu am oferit suporterilor victoria. Sper însă să fie mulţumiţi de sacrificiul jucătorilor”, a menţionat selecţionerul.

Reprezentativa României a remizat, duminică, pe Arena Naţională, scor 0-0, cu selecţionata Serbiei, într-un meci din grupa 4 a seriei C a Ligii Naţiunilor, în care a jucat o repriză în inferioritate numerică şi oaspeţii au ratat un penalti.

În minutul 44, Gabriel Tamaş a fost eliminat pentru o intrare periculoasă, cu piciorul ridicat, la Gacinovici. Arbitrul a dictat eliminare pentru Tamaş şi penalti pentru Serbia. Lovitura de la 11 metri a fost ratată de Tadici, în minutul 45+1.

Partida a fost arbitrată de olandezul Kevin Blom.

În aceeaşi grupă, de la ora 21.45 se va disputa meciul Lituania – Muntenegru.

Înaintea acestei confruntări, clasamentul grupei este următorul: 1. Serbia – 8 puncte; 2. România – 6 puncte, 3. Muntenegru – 4 puncte, 4. Lituania – niciun punct.