Coronavirusul a apropiat-o de Allah: Vis îndeplinit pentru o americancă în plină pandemie

Iar în ţările creştine, Paştele, o mare sărbătoare pentru credincioşi, s-a desfăşurat în condiţii ciudate din cauza restricţiilor impuse de autorităţi.

Chiar şi aşa însă, au fost oameni care au reuşit să se folosească de pandemie, pentru a-şi îndeplini obligaţiile religioase, mai bine ca înainte. Un caz concret a fost prezentat de CNN şi o are în prim-plan pe una dintre cele mai valoroase atlete ale lumii, Dalilah Muhammad (30 de ani). Născută în Queens, New York, într-o familie de musulmani, Dalilah deţine recordul mondial pe distanţa de 400 de metri cu obstacole. Iar în 2016, la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, ea a fost una dintre cele două sportive de religie islamică din delegaţia Statelor Unite, care au urcat pe podium - scrimera Ibtihaj Muhammad, care a cucerit un bronz, a fost cealaltă americană musulmană medaliată la Rio.

Revenind la Dalilah, pandemia de coronavirus şi, împlicit, amânarea Jocurilor Olimpice pentru 2021, i-au dat viaţa sportivă peste cap. Dar i-au adus, în schimb, bucuria respectării Ramadan-ului - a început la 24 aprilie şi ţine până la 23 mai - pentru prima dată, de când a devenit o atletă de talie mondială. „Folosesc această oportunitate pentru a ţine post, mai mult decât înainte. Mereu încercam să ţin post, măcar pentru câteva zile, pe durata sezonului competiţional, dar, sincer, mi-e foarte greu să mă antrenez la capacitate maximă, dacă vreau să fac totul ca la carte, de Ramadan“, a explicat americanca de 30 de ani, pentru CNN.

„Niciodată n-am reuşit să ţin post pe toată durata celor 30 de zile, dar, de această dată, mi-am făcut această promisiune. Mai ales că acum pot să ţin post, zilnic, cât va dura Ramadan-ul, în condiţiile în care antrenamentele mele nu mai sunt la fel de intense ca înainte şi nici nu urmează vreo competiţie“, a continuat deţinătoarea recordului mondial.

Şi-a redescoperit pasiunea pentru curmale

„Când eram copil şi stăteam cu familia (n.r. - la New York), tatăl meu avea obiceiul de a-şi încheia, zilnic, postul, mâncând curmale, după apusul soarelui. Acum, aici, în California, ţin şi eu la această tradiţie. Mai ales că acum, de când ţin post, am început să am o poftă nebună de dulciuri! Ceea ce e neobişnuit pentru mine, dar, inclusiv aseară, nu ştiu din ce motiv, brusc, mi-am dorit o gogoaşă cu scorţişoară!“, şi-a continuat Dalilah povestea.

Dacă respectarea Ramadan-ului, o lună sfântă în calendarul islamic, i-a adus o bucurie sportivei de 30 de ani, în schimb, dorul de familie, stabilită la New York, a chinut-o serios. Din fericire, aici tehnologia a îmbunătăţit un pic lucrurile. „New York a fost afectat puternic, dar părinţii mei sunt bine, la fel şi sora mea şi familia ei. Tatăl meu, care e Imam, ne-a cerut să ne vedem cu toţii prin Zoom, o dată pe săptămâna. Nu ştiu dacă am reuşit mereu, dar, în orice caz, chestia asta ne-a ajutat în această perioadă“, a explicat Dalilah.

Noi obstacole: câini, în loc de garduri!

Fiind o atletă de elită, într-o luptă permanentă cu cronometrul, Muhammad a redescoperit plăcerea alergării de relaxare, de menţinere, datorită perioadei de carantină. Rămasă fără pista de atletism, închisă din cauza restricţiilor, americanca s-a mutat în parcurile din Los Angeles. Aici, Dalilah a alergat frecvent, respectând normele distanţării sociale. Şi a găsit noi „obstacole“: gardurile de pe pistă au fost înlocuite de câinii plimbaţi de stăpânii lor!

„Sunt mulţi câini în parcuri, dar şi mulţi oameni care nu respectă, totuşi, distanţarea socială. Ca să fiu sinceră însă, mă bucur că alerg din nou, doar pentru a mă simţi bine. Cred că noi, sportivii de performanţă, ne concentrăm foarte mult asupra competiţiilor, ceea ce e foarte important, într-adevăr, pentru un profesionist, dar acum mă bucur doar de o ieşire în aer liber şi de alergare“, a adăugat campioana olimpică din 2016.

13 ore sunt, în această perioadă, între răsărit şi apus, la Los Angeles, interval în care un musulman trebuie să ţină post negru, pe durata Ramadan-ului.

Speriată pentru ce se poate întâmpla în 2021

La fel ca orice sportivă de performanţă, Dalilah Muhammad a suferit enorm, când a aflat de amânarea Jocurilor Olimpice pentru 2021. „Am înţeles decizia şi sunt de acord cu ea. Dar pentru mine a fost o mare dezamăgire. Noi ne programăm vieţile, în jurul acestor evenimente şi ştim că, o dată la patru ani, ne aşteaptă Jocurile Olimpice. Şi planificăm totul, inclusiv vieţile noastre personale, în pregătirea acestor Jocuri“, a explicat campioana de la JO 2016. Aceasta îşi face acum griji, inclusiv pentru organizarea Olimpiadei, la anul, mai ales că mai mulţi medici specialişti în boli virale privesc cu rezerve acest scenariu. „Mi s-ar rupe inima, dacă Jocurile se vor anula în 2021. Mai ales că sunt deţinătoarea titlului olimpic. Dar va trebui să aşteptăm şi să vedem cum vor evolua lucrurile“, a spus atleta de 30 de ani.