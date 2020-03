Coronavirus. Pandemia face ravagii, turcii joacă fotbal: Şumudică a povestit ce vede în jurul său

Sportul a fost coronavirusat şi mai ales în Europa cam toate competiţiile au fost oprite. Turcia şi Rusia sunt printre puţinele ţări afiliate la UEFA care programează meciuri de fotbal în acest weekend. La turci, cifrele live arată, în acest moment, cinci cazuri de coronavirus într-o ţară de peste 80 de milioane de oameni, în timp ce ruşii, cu peste 144 de milioane de oameni, au, în acest moment, 45 de bolnavi.





Ceea ce înseamnă că atât Turcia şi Rusia stau foarte bine, dacă ne gândim că în Italia cifra celor depistaţi se apropie de 18.000 de oameni. Aflat la Gaziantep de la începutul sezonului, Marius Şumudică are, astăzi, meci în campionat, în deplasare, cu Alanyaspor. Partida se va juca fără spectatori, iar tehnicianul român a povestit pentru Digi Sport cum se vede viaţa din Turcia, unde, deocamdată, lumea n-a intrat în panică.





Ce a spus Marius Şumudică?





*Noi jucăm astăzi cu Alanyaspor fără spectatori. Dar mă gândesc la faptul că de săptămâna viitoare o să se închidă şi aici pentru că fără spectatori nici nu merită să joci. Cu atât mai mult în Turcia, unde ştiţi cât de fanatici sunt.





*Din ce ştiu eu, în Turcia sunt 5 cazuri, e vorba despre o familie. Au închis graniţele cu ţările din Asia destul de repede, plus că au anulat zborurile cu 9 ţări, mi se pare. În plus, am văzut pe la televizor că dezinfectează metrourile, autobuzele ...Mijloacele de transport în comun. Vin nişte d-ăia de zici că sunt cosmonauţi şi dau cu dezinfectant. Şi la stadioane, vestiarele, în tribune.