Cornel Dinu, discurs halucinant la adresa şefilor FRF, după semifinala pierdută de tricolori. Procurorul nu l-a iertat nici pe Ianis Hagi

După meci, în direct la GSP Live, fostul internaţional Cornel Dinu a avut un discurs demolator la adresa şefilor FRF: „Concluzia ar fi ca «Bălescu» cu «Buleanu» şi «Stropiţă» (n.r. Bodescu, Burleanu şi Stoichiţă) să nu mai defileze că au adus ei regula de U21. Ei au desfiinţat centrele de pregătire, gen Viitorul de acum 40 de ani, ca să se îmbogăţească cu 250 de angajaţi şi să defileze pe trotuarele cu acoperiş pe care nu le înţeleg în vechea Italie. Dacă era şi căldură, Bălescu şi Buleanu puteau să-şi pună patul afară la câtă obişnuinţă au. Stoichiţă parafrazează despre fotbal.

Noi ne-am distrus centrele respective şi avem generaţii din puterea acestui popor de a renaşte de fiecare dată. Băieţii ăştia n-ar trebui să mai defileze. Dacă făceau centre aveam şi noi producţii. Noi am aruncat 14-15 jucători în luptă, iar nemţii sunt capabili să arunce 4-5 echipe cam de aceeaşi valoare”. Dinu s-a referit şi la meciul propriu zis şi nu l-a iertat pe Ianis Hagi; „Soarele nu ne-a fost niciodată un avantaj decisiv începând cu 1946 când s-a votat Soarele şi s-a distrus societatea românească. Am avut trei ocazii clare. Într-un fel istoria disputelor de război s-a repetat în fotbal. În repriza a doua, Mannschaft a dovedit că are benzina pe care le-am dat-o în 1940 ca să se împotmolească în ţepele Rusiei. Am fost dominaţi clar în repriza secundă. Trebuie să credem în această generaţie. Ceva, ceva s-a întâmplat la pauză. În repriza a doua Hagi n-a mai existat. El a fost şi înger şi demon. A făcut un gol şi a contribuit la penalty-ul nemţilor. Nu avem capacitatea să facem faţă la o asemenea solicitare pe întreg parcursul meciului”

