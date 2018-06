Corespondenţă din Rusia - Cristiano Ronaldo e de două ori peste Eusebio şi îi aruncă mănuşa lui Messi

Cotată cu şansa a doua, Portugalia a condus de două ori Spania, apoi a egalat pe final şi a avut în Cristiano Ronaldo cel mai bun om de pe teren, autor al unui hatt-trick de senzaţie, care îl ridică într-un club select al fotbaliştilor care au marcat la patru turnee finale de Campionat Mondial.

Primii trei jucători care au realizat această performanţă sunt brazilianul Pele (1958, 1962, 1966, 1970) şi nemţii Uwe Seeler (1958, 1962, 1966, 1970) şi Miroslav Klose (2002, 2006, 2010, 2014). Spre deosebire de aceştia însă, CR 7 a marcat şi la patru Campionate Europene consecutive (2004, 2008, 2012 şi 2016), astfel că el are o continuitate remarcabilă la turneele finale.

S-a răzbunat pe fiscul spaniol

Până aseară, CR 7 înscrisese în 2006 cu Iran, în 2010 cu Coreea de Nord şi în 2014 cu Ghana. Trei goluri în 13 partide jucate la Mondiale. Puţin, ai socotit specialiştii, care au atras atenţia că acesta ar putea fi ultimul Mondial pentru Ronaldo, care în 2022 ar avea 37 de ani.

Cristiano a dat însă aseară toate calculele peste cap şi a marcat de trei ori contra Spaniei, naţionala ţării în care joacă de nouă ani, de când e la Real Madrid. Naţionala ţării care tocmai l-a condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare şi plata a 18,8 milioane de euro pentru fraudă fiscală.

"Am fost uniţi şi am luptat până la final. Aici, la Mondial, e munca multor ani. Echipa s-a sacrificat până în ultimul minut, pentru că am jucat cu una dintre favorite. Egalul e corect, pentru că Spania a controlat tot timpul mingea", a spus după meci Ronaldo, care la faza primului gol a fost faultat de Nacho, iar după ce a marcat i-a zâmbit satisfăcut colegului său de la Real Madrid.

Provocare pentru Messi

Prin golurile lui, Ronaldo i-a aruncat mănuşa şi lui Messi, rivalul său din fotbalul actual. Starul Argentinei intră azi pe teren la Mondial, urmând a întâlni Islanda, la Moscova, oraş ocupat de fanii pumelor, care anunţă spectacol în tribune. Nici Messi nu şi-a dovedit veleităţile de golgheter la Mondiale, punctând doar de cinci ori la cele trei turnee finale la care a participat. La fel ca Ronaldo, Messi a fost pus sub lupa criticilor pentru ineficacitatea sa la competiţiile mari, iar turneul final din Rusia este un prilej potrivit pentru a dovedi contrariul. Mai ales că, Argentina împlineşte anul acesta 25 de ani de când nu a mai câştigat niciun trofeu, ultimul triumf însemnând Copa America în 1993.

Duelul Ronaldo – Messi, deocamdată de la distanţă pentru că Argentina şi Portugalia nu se pot întâlni mai devreme de sferturile de finală, este unul dintre pariurile acestui Mondial. Un Mondial în care, deocamdată cea mai mare surpriză a oferit-o Iranul, care a învins Marocul cu un gol în prelungiri, în fapt un autogol al magrebienilor, care îi propulsează pe perşi pe locul 1 în grupa Spaniei şi Portugaliei.



84 de goluri în 151 de partide a marcat Cristiano Ronaldo pentru naţionala Portugaliei, mai mult decât dublul celor 41 de reuşite ale legendarului Eusebio pentru lusitani. "Perla din Mozambic" a marcat însă nouă goluri doar la CM 1966, spre deosebire de CR7 care are, până acum, şase reuşite la patru turnee finale.



Programul meciuirilor de azi

Ora 13.00, Kazan Franţa -Australia Grupa C

Ora 16.00 Moscova Argentina Islanda Grupa D

Ora 19.00 Saransk Danemarca – Peru Grupa C

Ora 22.00 Kaliningrad Croţia – Nigeria Grupa D