Corespondenţă din Moscova - Ruşii au egalat un record vechi de 62 de ani! Show şi fotbal la debutul Cupei Mondiale 2018

Ruşii au reuşit să pună în practică un plan simplu, dar temeinic, care a scurtat mult timpii morţi, inclusiv cei de la ceremonia de deschidere, una de numai o jumătate de oră, în care Robbie Williams a încântat, dar a şi uimit cu gestul care a făcut imedit înconjurul lumii, el arătând către camerele de filmat gestul mijlociu. Fanii au speculat imediat pe reţelele sociale manifestarea lui Robbie, lansând tot fel de variante printre care şi cea a sfidării lui Vladimir Putin, dar e puţin probabil ca aceasta să fi fost adevărata semnificaţie a incidentului. Putin a vorbit celor 78.000 de oameni prezenţi pe stadionul Luzhniki şi a fost ovaţionat la scenă deschisă, semn că cele 77 de procente care au fost în favoarea lui la alegerile prezidenţiale nu sunt deloc întâmplătoare. “Am făcut tot ce a fost cu putinţă ca această Cupă Mondială să fie un succes”, a anunţat “Ţarul de la Kremlin”, care a urmărit apoi partida dintr-o lojă, alături de preşedintele FIFA, Giani Infantino şi prinţul Arabiei Saudite, Mohamed bin Salman.

Organizarea a fost impecabilă

Temerile legate de organizare se risipesc treptat, graţie şi infrastructurii create pentru acest turneu final. Trebuie spus că Moscova este un oraş uriaş, cu şosele largi, pe câte patru-cinci benzi pe sens şi cu reţea de metrou care are sute de staţii şi acoperă pănă departe în periferii. Aceesul şi evacuarea celor 78.000 de fani care au fost la meciul de debut s-a făcut însă fluent, fără să existe probleme. Ce-i drept şi efectivele alocate acestui eveniment au fost mari. Mii de jandarmi şi poliţişti au format culoare speciale pentru suporteri, au fost făcute trasee precise astfel încât nici dacă ai vrut n-ai fi putut să te rătăceşti.

Sud-americanii fac legea pe străzi



Adevăratul spectacol l-au oferit însă fanii. Moscova arată zilele acestea ca la un carnaval. Tricouri colorate, măşti, steaguri şi multă bere. Se cântă, se dansează, se striga numele echipei favorite. Legea o fac sud-americanii, în special cei din Argentina şi Mexic, dar am văzut şi foarte mulţi peruani, veniţi să celebreze întoarcerea naţionalei lor în fotbalul mare, după 36 de ani de absenţă. Peru n-a mai fost la Mondiale din 1982, de pe vremea lui Teofilo Cubillas şi oamenii îşi pun acum speranţe în Guerrero, căpitanul care tocmai a fost iertat de FIFA de o suspendare după ce a consumat droguri, astfel că va putea juca în Rusia.

S-a egalat recordul din 1954



După ce a învins Arabia Saudită cu 5-0, Rusia visează acum frumos. Naţionala lui Cherchesov avea trei victorii în ultimele 18 luni şi nu impresiona pe nimeni. Rusia a obţinut aseară primul succes după 16 ani la un turneu final de Campionat Mondial, ultima victorie datând din 2002 când a învins Tunisia în Japonia şi Coreea de Sud. Totodată, ruşii au egalat recordul din 1954 al scorului din meciul inaugural. Atunci, Brazilia a învins Mexic cu 5-0, aceasta fiind cea mai mare diferenţă consemnată la un meci de debut al CM. Din punct de vedere al poziţiei în fotbalul mondial, această finală a fost prima în care s-au întânit echipe din afara Top 30 FIFA. Rusia este locul 70 în lume, iar Arabia Saudită locul 76.

Cherychev, primele goluri la 27 de ani

Eroul gazdelor, Denis Cheryshev, a marcat două goluri, unul dintre ele urnând a conta cu siguranţă în topul celor mai frumoase goluri de la CM. Cheryshev (27 de ani) este jucătorul pentru care Real Madrid a fost scosă acum trei ani din Cupa Spaniei, deoarece l-a folosit în stare de suspendare. Socotit una dintre marile speranţe ale fotbalului rus, Denis a fost distrus de accidentări şi n-a mai avut explozia aşteptată. El joacă acum la Villareal, iar golurile cu Arabia Saudită au fost primele pentru el la echipa naţională. "Nici nu am visat la aşa ceva. Am fost încântat când am intrat pe teren. Eram ca un copil. Am încercat să respect cerinţele antrenorului. Mă bucur enorm că am câştigat. Nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece. Ne aşteaptă două meciuri incredibil de grele, cu Egipt şi Uruguay”, a afirmat el după meci. Rusia va întâlni Egiptul pe 19 iunie, la Sankt Petersburg, şi Uruguay, pe 25 iunie, la Samara. Până atunci, azi e programat celălalt meci al grupei, dintre Egipt şi Uruguay.