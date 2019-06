Corespondenţă din Madrid - Invazie britanică, 100.000 de englezi au luat cu asalt capitala Spaniei, pentru a asista la Tottenham- Liverpool, finala UCL

Metropola de şapte milioane de locuitori fierbe însă şi pentru că diseară Liverpool şi Tottenham se luptă pentru trofeul Ligii Campionilor, cea mai râvnită prăjitură din fotbalul mondial, la nivel de cluburi. Două formaţii care nu porneau ca favorite la începutul sezonului, dar care s-au calificat în utimul act după semifinale memorabile, care vor rămîne în istoria fotbalului.

Până să ajungă în fazele eliminatorii, atât Liverpool, cât şi Tottenham au tremurat serios în grupe, de unde au ieşit u destul noroc. Liverpool a fost la egalitate cu Napoli, în grupa C, câştigată de PSG, iar Tottenham a terminat cu acelaşi număr de puncte ca şi Inter, în Grupa B, câştigată de Barcelona. Ambele formaţii au fost avantajate de rezultatele directe şi astfel au ieşit din grupe.

Anglia trece peste Italia

Pe Wanda Metropolitano, redenumit acum doar Estadio Metropolitano, pentru a nu interfera cu regulamentele de sponsorizare ale UEFA (Wanda fiind numele companiei din China care l-a construit), stadionul pe care joacă Atletico Madrid, va fi abia a doua finală pur englezească, după cea din 2008, când Manchester United a trecut de Chelsea. Doar Spania are trei finale de Liga Campionilor disputate între echipe din aceeaşi ţară. Indiferent cine va câştiga diseară, Anglia va urca pe locul doi la numărul de trofee Champions League, 13 la număr, depăşind Italia (12) şi apropiindu-se de Spania (18). Iar dacă Liverpool va fi învingătoarea, atunci echipa lui Jurgen Klopp o va depăşi pe Bayern Munchen (5 trofee) şi va urca pe podiumul al-time al Ligii Campionilor, după Real Madrid (13) şi AC Milan (7).

Tottenham, la prima finală



Pentru echipa lui Klopp, antrenor care a pierdut două Ligi ale Campionilor, una cu Liverpool (2018) şi una cu Dortmund (2012), finala de la Madrid este a noua din istorie (cinci câştigate, trei pierdute). Tottenham, în schimb, se află la prima prezenţă în ultimul act al competiţiei, însă londonezii au în palmares trei trofee europene: Cupa cupelor (1963) şi Cupa UEFA (1972 şi1984). Nimeni nu se aştepta însă ca fosta echipă a lui Vlad Chiricheş să ajungă anul acesta atât de sus şi cu atât mai mare va fi meritul băieţilor lui Mauricio Pochettino dacă vor pune mâna pe trofeu.

Liverpool şi Tottenham au terminat sezonul în Anglia pe locul 2, respectiv 4, fiind întrecute de campioana Manchester City, între ele strecurându-se şi Chelsea. Anul acesta, în partidele din Premier League, „cormoranii” s-au impus atât în tur cât şi în retur, cu acelaşi scor, 2-1. Jurgen Klopp şi Mauricio Pochettino, doi dintre cei mai în vogă antrenori ai momentului, s-au întâlnit de opt ori până acum, bilanţul fiind net favorabil neamţului: 5 victorii, 3 egaluri, o înfrângere.

Preţuri uriaşe pentru bilete la negru

Madridul va găzdui pentru a cincea oară o finală europeană. Precedentele au avut loc în 1957, 1969, 1989 şi 2010. Toate au fost disputate pe Santiago Bernabeu, arena Realului. Alegerea noului stadion pe care joacă Atletico Madrid, pentru finala cu numărul 27 a competiţiei (în noul format) a fost uşor controversată, deoarece stadionul are un număr mediu de locuri, 67.000, care acum pare infim, raportat la cererea uriaşă de bilete venită din Anglia. Pentru acest meci au fost disponibile 63.500 de bilete, iar fanii celor două cluburi au primit câte 17.000 de tichete. 25.500 de bilete au fost alocate comitetului de organizare, UEFA şi naţiunilor afiliate, partenerilor comericiali ai competiţiei şi instituţiilor media, iar 4.000 au ajuns la publicul larg.

Problema e că, potrivit estimărilor în acest weekend aproximativ 100.000 de fani englezi sunt aşteptaţi la Madrid, dintre care mai bine de 30.000 nu vor avea bilete la meci. În condiţiile acestea, preţul la negru va exploda, pe internet circulând deja oferte de peste 5.000 de euro pentru un bilet. Prezenţa englezilor la Madrid va aduce un profit consistent şi proprietarilor de baruri, care ştiu că britanicii beau mult, astfel că s-au aprovizionat corespunzător. Pe de altă parte, ibericii se tem de eventualele conflicte dintre suporterii celor două echipe, astfel că măsurile de securitate sunt de nivel zero, în special în centrul oraşului, acolo unde au fost amenajate Fan Zone-urile.

Kane sau Salah, cine face diferenţa?

Liverpool şi Tottenham sunt două echipe considerate a fi foarte bine organizate, dar asta nu îseamnă că spectacolul va lipsi de pe gazon, mai ales că celălalt duel englezesc, Chelsea – Arsenal, finala Ligii Europa, a fost un meci cu cinci goluri şi numeroase ocazii. Specialiştii se aşteaptă ca diferenţa să fie făcută de jucătorii ofensivi. Pe de o parte este tridentul Salah – Mane – Firmino (revenit după accidentare), de partea cealaltă vârful de lance Hary Kane (absent mult timp din motive medicale), sprijinit de Eriksen, Son şi Delle Ali. Ca şi lot, Liverpool e considerată mai valoroasă, dar calculele hârtiei au fost date peste cap de nenumărate ori în actuala ediţie a Ligii Campionilor şi nu numai acum. Singurul absent cert al finalei este Naby Keita, de la Liverpool

Messi rămâne golgheterul competiţiei

124 de meciuri s-au jucat pînă acum în actuala ediţie a Ligii Campionilor, marcându-se 364 de goluri, cee ace înseamnă o medie de 2, 94 pe meci. Golgheterul competiţiei este Lionel Messi, cu 12 goluri. Kane şi Lucas Moura sunt jucătorii din finală cu cele mai multe goluri marcate, cinci, în vreme ce Liverpool propune unul dintre cei mai buni pasatori, pe Alexander- Arnold, patru pase decisive, dintre care una fabuloasă, la golul patru marcat de Origi, în semifinala cu Barcelona. Alexander – Arnold este, la 24 de ani, cel mai tânăr fotbalist preznet în două finale consecutive de Liga Campionilor.

Pochettino l-a “periat” pe Klopp

Mauricio Pochettino şi Jurgen Klopp sunt nu doar doi antrenori foarte buni, dar au şi multă carismă. Au dovedit-o la conferinţele de presă, derulate ieri. Argentinianul a vorbit foarte frumos despre omologul său german: "Jurgen este un manager de succes, îl admir foarte mult. Este fantastic. Este mereu fericit, este optimist, este un foarte bun exemplu pentru noi. Este spontan, natural, îmi place foarte mult. Dar e un pic ghinionist. Toată lumea vorbeşte că a pierdut finale, dar cred că ar trebui să se vorbească despre faptul că a ajuns în atâtea finale. Cel mai dificil lucru este să ajungi într-o finală. Apoi sunt o mulţime de circumstanţe".Cât despre meci, Pochettino a spus: "Noi suntem pregătiţi. Din momentul în care te califici în finală, tot ce contează e să o şi câştigi. Avem încredere în noi, suntem aici să luptăm. Ne respectăm adversarul, pentru că Liverpool este o echipă fantastică. Cel mai important va fi să dăm frâu liber emoţiilor, să jucăm ca atunci când eram copii de 7-8 ani şi eram liberi. Cheia e să nu te gândeşti că sunt un miliard de oameni care te urmăresc".

De partea cealaltă, socotit un antrenor ghinionist, Klopp a demontat elegant această variantă. "Eu cred că până acum nu am fost un ghinionist în cariera mea. Din 2012, cu excepţia a două sezoane, am jucat o finală în fiecare an! Sunt probabil deţinătorul recordului cu cele mai multe semifinale disputate! Dacă aş scrie o carte despre asta, nu cred că ar citi-o sau ar cumpăra-o cineva! Oricum, sunt împrejurări diferite la fiecare meci, alte echipe, alţi adversari. Dacă eu aş fi de vină pentru cele 6 finale pierdute atunci cred că toată lumea ar trebui să fie îngrijorată!”. a declarat Jurgen Klopp.

Lloris poate intra în istorie

Căpitanul lui Tottenham, Hugo Lloris, este aproape de o performanţă pe care au mai reuşit-o doar şase jucători de la Bayern, în 1974. El poate să câştige în mai puţin de 12 luni Cupa Mondială, cu Franţa, şi Liga Campionilor, cu Tottenham. "Este un privilegiu să fac parte din această echipă câştigătoare. Să câştig Cupa Mondială cu ţara mea a fost o realizare incredibilă, dar nu ar fi fost posibil fără ajutorul coechipierilor. La fel şi în finala Champions League. Nu se poate câştiga fără ajutorul coechipierilor. Trebuie să facem totul ca să câştigăm, să ne lăsăm amprenta în istoria Champions League ", a declarat Lloris.

Finală englezească şi nu prea

Deşi este o finală englezească 100%, britaniii sunt minoritari în acest duel. Totteham are doar şapte englezi în lot, în vreme ce Liverpool vine cu opt reprezentanţi ai Albionului. Sunt prezenţi în loturile celor două echipe fotbalişti din 22 de ţări, de pe trei continente: Europa, Africa şi America de Sud. Cele mai inedite prezenţe în finală sunt cele ale lui Wanyama (Kenya), Son (Coreea de Sud) – Tottenham, respectiv Matip (Camerun) şi Salah (Egipt) – Liverpool.

LIVERPOOL – TOTTENHAM, sâmbătă, 1 iunie, ora 22.00

Echipele probabile:



LIVERPOOL Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson- Fabinho, Henderson, Wijnaldum- Salah, Firmino, Mané

Antrenor: Jurgen Klopp

TOTTENHAM Lloris - Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose- Winks, Sissoko- Eriksen, Alli, Son- Kane

Antrenor: Mauricio Pochettino

