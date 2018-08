Copil, meci de coşmar la US Open: Românul a avut cinci mingi de set, dar a avut o cădere totală şi a fost compătimit de adversar

Dacă la Cincinnati, Copil i-a luat primul set la tie-break croatului de 29 de ani, înainte de a le pierde pe următoarele două, la Flushing Meadows, primul set s-a transformat într-un coşmar pentru elevul lui Andrei Pavel.





Copil a condus campionul de la US Open 2014 cu un neverosimil 5-1, iar la acest scor a irosit trei mingi de set. Apoi, la 5-3, Copil a mai ratat două mingi de set pentru ca, ulterior, să cedeze setul cu un 5-7!





De aici, a început prăbuşirea totală a românului care a acuzat şi probleme medicale tot mai grave. Setul doi a fost luat la pas de Cilici, cu 6-1, iar în al treilea set, la scorul de 1-1, Copil s-a retras din cauza problemelor medicale.





„Copil a jucat foarte bine la început de meci. Am simţit că are probleme şi e greu să rezişti în aceste condiţii grele. Îi doresc mult succes pe mai departe. Eu mă bucur că am reuşit să evit prelungirea meciului. La US Open, simt de fiecare dată că revin acasă“, a declarat Cilici, la final.