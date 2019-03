Contra, furios: „Am făcut două goluri cadou! Greşeli copilăreşti“. Ce a făcut selecţionerul la pauză

România a debutat cu stângul în preliminariile Euro 2020, fiind învinsă cu 2-1 la Stockholm, după un meci în care jocul a arătat multe lacune.





Venit la microfonul Telekom Sport, Cosmin Contra s-a arătat, la rândul său, dezamăgit de prestaţia tricolorilor, mai ales cea din prima repriză, atunci când s-au luat golurile.





Ce a spus Cosmin Contra?





*Au fost două reprize total diferite. O primă repriză în care am fost timizi, am făcut cadou două goluri, nu am avut intensitate. Am avut şi două, trei şuturi pe spaţiul porţii. Am făcut două greşeli copilăreşti.





*În a doua repriză, am avut o altă atitudine. Din păcate, marea ocazie a lui Săpunaru, probabil am avut şi un penalty. Trebuie să luăm lucrurile bune, repriza a doua, să ne dăm seama că greşelile copilăreşti ne taxează foarte tare.





*Am intrat puţin în ei la pauză, în jucători, la pauză şi le-am spus că nu este nivelul pe care pot ei să-l dea. M-a ajutat şi schimbarea lui Claudiu (n.r. - Keşeru). Am încercat să-l bag pe Ivan pentru că aveam spaţii, puteam să-i surprindem, au demonstrat că vor să egaleze, i-am felicitat pentru a doua repriză. I-am certat pentru prima repriză, dar merită felicitări pentru a doua repriză. Am ales să-l bag pe Stanciu în banda stânga ştiind că face şi partea defensivă.

