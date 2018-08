Continuă să scrie istorie: Simona Halep este în finală la Montreal după o victorie fulger

Simona Halep s-a calificat în finala turneului Rogers Cup, de la Montrel, după ce a învins-o pe Ashleigh Barty, din Australia, scor 6-4, 6-1, meci care a durat doar 71 de minute.

A fost în principiu un meci la discreţia jucătoarei noastre, care s-a aflat tot timpul la conducere. În primul set, ea a avut 4-0 şi 5-1, şi doar o relaxare pe finalul setului i-a permis australiencei să mai reducă din diferenţă. Iar în partea a doua Simona Halep a avut tot 4-0 şi 5-1 şi a închis meciul la 6-1.

Duminică o vom vedea pe Simona Halep în finală împotriva câştigătoarei dintre Elina Svitolina şi Sloane Stephens. Meciul va avea loc în noaptea de duminică spre luni, de la ora 01.00 dimineaţa.

VIDEO Iată un punct imposibil câştigat de Halep: „Simona are răspuns la orice!“

Anul trecut, Halep a jucat în semifinale la Rogers Cup, când competiţia s-a disputat la Toronto. Ea a câştigat ediţia din 2016 a acestui turneu, tot la Montreal, iar în 2015 a pierdut în finală, în faţa elveţiencei Belinda Bencic, după ce a abandonat în decisiv.

