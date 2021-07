Conor McGregor, scos din arenă pe targă la meciul cu Dustin Poirier de la UFC 264 VIDEO

Accidentat în ultimele secunde ale primei runde, Conor McGregor s-a prăbuşit pe podea după gong. După intervenţia medicului, arbitrul Herb Dean l-a declarat învingător pe Porirer prin TKO.

Poirier, supranumit "The Diamond", şi-a confirmat statutul de cel mai bun luptător actual, având 28 de victorii la MMA.

The DIAMOND gets the dub via Doctor's Stoppage in RD 1️⃣ #UFC264 pic.twitter.com/fa4u4LVxzl

It's all over.



It ends in absolute heartbreak as McGregor breaks his leg. #UFC264 pic.twitter.com/1dePpcwKLr