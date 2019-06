Coman: Este visul nostru să scoatem România în stradă; Rădoi: Nu vreau ca cineva să încerce să profite de această emulaţie

“Avem un meci foarte greu, meciul decisiv cu Franţa. Mergem să ne facem jocul, să jucăm ca în cele două partide şi să obţinem cele trei puncte. Sunt foarte fericit, am reuşit să scoatem cea mai bună echipă din acest European. Au fost jucători foarte buni, nu ne-a fost deloc uşor, dar unitatea şi-a spus din nou cuvântul. Ar fi ceva excepţional să iasă lumea în stradă. Este visul nostru să scoatem România în stradă, să-i facem mândri de noi. Trebuie să intrăm la partida cu Franţa cum am intrat în meciul cu Anglia şi să nu le dăm nicio şansă. Mă bucur că am ajuns să vorbească lumea foarte frumos despre noi”, a spus Coman, menţionând că se va revedea cu colegii de la FCSB după finala Campionatului European.





Mirel Rădoi consideră că românii vor ieşi în stradă în cazul calificării echipei de tineret în semifinalele Campionatului European. “Dacă vom reuşi să scoatem cel puţin un rezultat de egalitate mâine seară, să mergem mai departe, cu siguranţă vor ieşi în stradă. Ce nu aş vrea să se întâmple, şi am văzut că s-a întâmplat zilele astea, este ca cineva să încerce să profite de această emulaţie care s-a produs în jurul băieţilor şi deja văd că fiecare începe să-şi aducă aportul, ceea ce din punctul meu de vedere nu este normal şi mă deranjează. Şi m-aş referi chiar la naşul meu, pentru că el trebuie să înţeleagă că lucrurile aici sunt foarte clare: cine se antrenează şi noi credem că poate ajuta echipa în acel moment, de la început sau pe parcursul meciului, o vom face. Aici nu este că ceea ce vedem la televizor, sunăm şi facem o schimbare”, a afirmat el.





Reprezentativa under 21 a României a învins, vineri, la Cesena, cu scorul de 4-2 (0-0), selecţionata Angliei, în etapa a doua a grupei C de la Campionatul European de tineret. Tricolorii au învins şi în prima etapă, scor 4-1 cu Croaţia, astfel că sunt pe primul loc în clasament, cu şase puncte.





Luni, România va juca ultimul meci din grupă, împotriva Franţei.

